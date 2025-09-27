Eric Garcia - quân bài 'vạn năng' của Barcelona

Trong một Barcelona đầy biến động về nhân sự, Eric Garcia đang nổi lên như gương mặt mang dáng dấp “cầu thủ toàn diện”.

Eric Garcia có thể chơi mọi vị trí.

Từ trung vệ, hậu vệ cánh cho tới đôi khi lấn sân lên tiền vệ, Eric Garcia đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, để rồi trở thành cái tên mà Hansi Flick không thể thiếu trong hành trình đầu mùa.

Sau 6 vòng La Liga, Eric Garcia đều có tên trong đội hình xuất phát. Con số tưởng chừng bình thường này lại trở nên đặc biệt khi nhìn vào cách Flick xoay anh ở đủ mọi vị trí: ba trận đá trung vệ, ba trận đá hậu vệ phải, thậm chí còn bị kéo sang cánh trái cuối trận gặp Getafe để “giải cứu” đồng đội. Niềm tin mà chiến lược gia người Đức đặt vào Eric Garcia không chỉ giúp hàng thủ Barca trở nên linh hoạt, mà còn giúp chính cầu thủ củng cố vị thế vốn nhiều năm bị hoài nghi.

“Tôi nghĩ thời khắc đỉnh cao của mình vẫn còn phía trước. Flick đã cho tôi rất nhiều cơ hội, và tôi luôn sẵn sàng chơi ở bất cứ đâu mà ông ấy yêu cầu”, Eric Garcia chia sẻ. Lời khẳng định ấy cho thấy tinh thần sẵn sàng hy sinh vì tập thể - một phẩm chất khiến anh khác biệt trong thế giới bóng đá hiện đại vốn đầy những cái tôi lớn.

Không chỉ đa năng, Eric Garcia còn bền bỉ. Anh hiện là cầu thủ có số phút thi đấu nhiều thứ ba của Barca mùa này, chỉ sau thủ môn Joan Garcia và tiền vệ Pedri. Sáu trận đá chính liên tiếp, duy nhất một lần rời sân ở phút 85 trước Levante, Eric Garcia đang chứng minh giá trị không thể thay thế.

Eric Garcia là người hùng thầm lặng của Barca.

Trận gặp Oviedo mới đây là minh chứng rõ nhất. Không chỉ phòng ngự chắc chắn, Eric Garcia còn ghi bàn gỡ hòa, mở ra cuộc lội ngược dòng 3-1 cho "Blaugrana". Đó là bàn thắng thứ sáu của anh trong hai mùa gần nhất - con số đáng nể với một cầu thủ xuất phát từ vị trí trung vệ. Quan trọng hơn, Eric Garcia mang đến sự chủ động trong khâu triển khai: những đường chuyền dài, những pha phát động dọc biên đều mở ra khoảng trống cho hàng công.

HLV Hansi Flick không tiếc lời khen: “Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời, phong độ xuất sắc và tràn đầy sự tự tin”. Đó cũng chính là minh chứng vì sao ông từng quyết liệt giữ Eric ở lại mùa trước, khi nhiều tin đồn cho rằng anh sẽ ra đi.

Hợp đồng hiện tại của Eric Garcia sẽ hết hạn vào tháng 6/2026. Barca và cầu thủ đã đàm phán suốt nhiều tháng qua, và với phong độ hiện tại, đôi bên đều muốn sớm đi đến thỏa thuận. Trong bối cảnh đội bóng xứ Catalonia cần một hàng thủ ổn định để chinh phục các danh hiệu, việc trói chân một “quân bài vạn năng” như Eric gần như là nhiệm vụ bắt buộc.

Từ một cầu thủ từng bị nghi ngờ vì thiếu sức mạnh thể chất, Eric Garcia đang lột xác để trở thành hình mẫu của “total football” (bóng đá tổng lực) - cầu thủ toàn diện, sẵn sàng thích nghi ở bất kỳ vai trò nào. Với niềm tin từ Hansi Flick và sự trưởng thành trong lối chơi, anh không chỉ viết lại câu chuyện sự nghiệp của mình, mà còn trở thành chìa khóa trong hành trình phục hưng của Barcelona.