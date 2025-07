Enrique bênh vực Donnarumma

Phát biểu sau trận thắng 2-0 trước Bayern Munich tại tứ kết FIFA Club World Cup 2025™ rạng sáng 6/7, HLV Enrique chia sẻ: "Musiala không may bị Gianluigi Donnarumma ngã đè lên chân. Chấn thương xảy ra trong thể thao đỉnh cao là điều bình thường. PSG không có ý định xấu nào cả. Chúng tôi không phải là CLB ưa thích bạo lực hay thích phạm lỗi".

Musiala đã dính chấn thương cổ chân nghiêm trọng sau pha va chạm với Donnarumma. Theo Bild, ngôi sao người Đức bị gãy xương mác trái và tổn thương nhiều dây chằng, dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu từ 4 đến 5 tháng.

Trong trận đấu này, PSG chỉ còn thi đấu với 9 người khi trận đấu khép lại. Hai hậu vệ Willian Pacho và Lucas Hernandez bị đuổi khỏi sân ở khoảng thời gian cuối hiệp hai, nhưng nhà vô địch UEFA Champions League vẫn đứng vững trước sức ép từ Bayern.

HLV Enrique cho rằng Pacho xứng đáng bị đuổi khỏi sân sau tình huống phạm lỗi với Leon Goretzka. Sau đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng ca ngợi tinh thần chiến đấu của các cầu thủ còn lại trên sân.

Với chiến thắng trước Bayern, PSG tiến vào bán kết FIFA Club World Cup 2025™, nơi họ sẽ gặp Real Madrid vào ngày 10/7.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.