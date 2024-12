Endrick chưa tìm thấy ánh sáng ở Real Madrid

Điều này khiến người hâm mộ đặt câu hỏi: Liệu cậu bé thần đồng của Palmeiras ngày nào có thực sự sẵn sàng cho những thử thách tại Santiago Bernabeu?

Cách đây hai năm, Real Madrid gây tiếng vang lớn khi chiêu mộ Endrick từ Palmeiras. Được coi là một trong những tài năng triển vọng nhất của bóng đá Brazil, cầu thủ trẻ này nhanh chóng trở thành biểu tượng cho tương lai của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Tuy nhiên, vì Endrick chưa đủ 16 tuổi, thỏa thuận yêu cầu anh phải đợi đến năm 2024 - khi tròn 18 tuổi - để chính thức khoác lên mình màu áo trắng danh giá.

Tới nay, hành trình của Endrick tại Real Madrid vẫn chưa mấy ấn tượng. Trong 26 trận đã qua của đội bóng ở mùa giải 2024/25, Endrick chỉ được đá chính đúng một lần. Tổng cộng, anh tham gia 15 trận với vỏn vẹn 159 phút thi đấu - ít hơn cả ba trận đấu trọn vẹn cộng lại.

Dù ghi được hai bàn thắng, một ở La Liga và một ở Champions League, dường như những con số này chưa đủ thuyết phục HLV Ancelotti. Việc bị hạn chế về thời gian thi đấu khiến Endrick chưa thể hiện được tiềm năng thực sự của mình.

Với năm 2025 cận kề, những cơ hội mới cũng sẽ mở ra cho tài năng trẻ người Brazil. Trận đấu thuộc vòng 1/16 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha với Deportiva Minera sắp tới có thể là bước ngoặt quan trọng. Dự kiến, Endrick có tên trong đội hình xuất phát, nơi anh có thể chứng minh giá trị của mình và cố gắng thuyết phục Carlo Ancelotti - HLV nổi tiếng khắt khe và đòi hỏi cao với các cầu thủ trẻ.

Không thể phủ nhận rằng việc được kỳ vọng là người dẫn dắt hàng công của Real Madrid trong tương lai đặt lên vai Endrick một gánh nặng lớn. Nhưng chính những áp lực này có thể là động lực để anh vươn lên và chứng minh rằng mình xứng đáng với số tiền chuyển nhượng khổng lồ mà Real Madrid bỏ ra.

Endrick còn cả một chặng đường dài phía trước để khẳng định mình tại Real Madrid. Nhưng nếu không tận dụng được những cơ hội quý giá trong thời gian tới, câu chuyện về “thần đồng Brazil” có thể sẽ chỉ còn là một giấc mơ dang dở.

