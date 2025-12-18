Em gái nhân bản chìa khóa két sắt của chị ruột, trộm 800 triệu

Biết nhà chị ruột có nhiều tài sản, vợ chồng chị hay đi vắng nên L. trộm chìa khóa nhà, két sắt đi nhân bản thành một bộ mới sau đó đột nhập vào mở két sắt trộm tài sản trị giá hơn 800 triệu đồng

Đối tượng tại hiện trường vụ việc. Ảnh: PV/Vietnam+

Đối tượng Nguyễn Thị Thảo L. khai nhận, do biết chị gái tên H. thường xuyên đi vắng và có nhiều tài sản giá trị, nên đã cùng người bạn tên Phạm Hồng Y. (cùng sinh năm 1994, cùng trú tại ấp 2, xã Rạch Kiến) lên kế hoạch chi tiết.

Trong nhiều ngày, L. đã lén lấy trộm chùm chìa khóa nhà, chìa khóa két sắt và tủ của chị H. đem đi nhân bản thành một bộ mới, sau đó âm thầm chờ đợi thời cơ.

Đến trưa ngày 13/12, nhân lúc nhà chị H. không có ai, L. và Y. đã dùng chính bộ chìa khóa đã nhân bản để mở cửa vào nhà, mở khóa két sắt và các tủ đựng đồ, lấy đi toàn bộ số tiền và trang sức trị giá hơn 800 triệu đồng rồi đem đi cất giấu.

May mắn, toàn bộ tài sản này đã được lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh thu hồi ngay sau đó, trước khi các đối tượng kịp tiêu thụ.

Chiếc két sắt để số tiền 800 triệu mà đối tượng đã nhân bản chìa khoá để trộm. Ảnh: PV/Vietnam+

Hiện hai bị can Nguyễn Thị Thảo L. và Phạm Hồng Y. đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra, làm rõ toàn bộ vụ việc. Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về ý thức cảnh giác, bảo vệ tài sản ngay trong chính gia đình và cộng đồng thân quen.