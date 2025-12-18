Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Em gái nhân bản chìa khóa két sắt của chị ruột, trộm 800 triệu

  • Thứ năm, 18/12/2025 21:46 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Biết nhà chị ruột có nhiều tài sản, vợ chồng chị hay đi vắng nên L. trộm chìa khóa nhà, két sắt đi nhân bản thành một bộ mới sau đó đột nhập vào mở két sắt trộm tài sản trị giá hơn 800 triệu đồng

Đối tượng tại hiện trường vụ việc. Ảnh: PV/Vietnam+

Đối tượng Nguyễn Thị Thảo L. khai nhận, do biết chị gái tên H. thường xuyên đi vắng và có nhiều tài sản giá trị, nên đã cùng người bạn tên Phạm Hồng Y. (cùng sinh năm 1994, cùng trú tại ấp 2, xã Rạch Kiến) lên kế hoạch chi tiết.

Trong nhiều ngày, L. đã lén lấy trộm chùm chìa khóa nhà, chìa khóa két sắt và tủ của chị H. đem đi nhân bản thành một bộ mới, sau đó âm thầm chờ đợi thời cơ.

Đến trưa ngày 13/12, nhân lúc nhà chị H. không có ai, L. và Y. đã dùng chính bộ chìa khóa đã nhân bản để mở cửa vào nhà, mở khóa két sắt và các tủ đựng đồ, lấy đi toàn bộ số tiền và trang sức trị giá hơn 800 triệu đồng rồi đem đi cất giấu.

May mắn, toàn bộ tài sản này đã được lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh thu hồi ngay sau đó, trước khi các đối tượng kịp tiêu thụ.

trom anh 1

Chiếc két sắt để số tiền 800 triệu mà đối tượng đã nhân bản chìa khoá để trộm. Ảnh: PV/Vietnam+

Hiện hai bị can Nguyễn Thị Thảo L. và Phạm Hồng Y. đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra, làm rõ toàn bộ vụ việc. Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về ý thức cảnh giác, bảo vệ tài sản ngay trong chính gia đình và cộng đồng thân quen.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình của cơ quan thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam hiện nay” không chỉ cung cấp kiến thức nền tảng về quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình mà còn đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam thời gian tới trong 3 chương sách.

https://www.vietnamplus.vn/vu-trom-hon-800-trieu-dong-o-tay-ninh-em-gai-nhan-ban-chia-khoa-ket-sat-cua-chi-ruot-de-dot-nhap-post1083831.vnp

TTXVN

trộm chìa khoá két sắt

Đọc tiếp

Co gai ke chuyen chua lanh tu nhung vun vo hinh anh

Cô gái kể chuyện chữa lành từ những vụn vỡ

2 giờ trước 20:48 18/12/2025

0

Không chạy trốn mà chọn quay về đối thoại với chính mình, chạm thẳng vào những bất an, sự yếu mềm và những tổn thương, Gari kể lại hành trình chữa lành trong sách "Chúng ta rực rỡ từ những vụn vỡ".

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý