Elon Musk phủ nhận hiến tinh trùng cho thành phố Sao Hỏa

Trong bài đăng trên trang cá nhân, Elon Musk đã phủ nhận việc ông hiến tặng tinh trùng của mình để giúp thành lập một thuộc địa trên Sao Hỏa.

Elon Musk phủ nhận chuyện ông hiến tinh trùng để xây dựng thành phố thuộc địa trên Sao Hỏa. Ảnh: Bloomberg.

Ngày 11/7, tờ New York Times có bài viết trong đó có thông tin Elon Musk tình nguyện hiến tinh trùng của mình như một phần trong kế hoạch xây dựng thành phố thuộc địa trên "hành tinh đỏ" của SpaceX. Ngay sau đó, vị tỷ phú đã bác bỏ.

"Tôi không hề hiến tặng tinh trùng", Musk viết trong một bài đăng trên X.

"Không ai ở SpaceX được chỉ đạo làm việc trên thành phố Sao Hỏa. Khi mọi người yêu cầu làm như vậy, tôi đã nói rằng trước hết chúng ta cần tập trung vào việc đến được đó", tỷ phú này nói thêm.

Trước đây, nhà sáng lập SpaceX từng gây chú ý khi cảnh báo rằng nhân loại phải xâm chiếm sao Hỏa nếu muốn tồn tại.

Theo bài báo của New York Times, với tiêu đề "Thermonuclear Blasts and New Species: Inside Elon Musk’s Plan to Colonize Mars", dựa trên các cuộc phỏng vấn với hơn 20 người thân cận với Musk và SpaceX cùng các tài liệu nội bộ, Musk đã chỉ đạo các nhân viên SpaceX điều tra chi tiết về cách thức hoạt động của một thuộc địa trên Sao Hỏa, với nhóm lập kế hoạch cho loạt các môi trường sống hình vòm trên hành tinh đỏ.

Một nhóm y tế của SpaceX cũng được cho là đang tìm hiểu xem liệu con người có thể sinh con trên sao Hỏa hay không, tờ Times viết.

Hai người quen biết với Musk cũng nói với Times rằng CEO của Tesla đã tình nguyện hiến tinh trùng của mình để giúp phát triển thuộc địa.

Musk từ lâu đã không giấu giếm niềm đam mê với Sao Hỏa. Ông thành lập SpaceX vào năm 2002 với mục tiêu rõ ràng là đến được Sao Hỏa và nhiều lần nói về việc sử dụng tên lửa Starship mạnh mẽ của SpaceX để du hành đến sao "hành tinh đỏ".

Các chuyên gia nói với Business Insider rằng vẫn chưa rõ liệu việc Musk gửi tinh trùng lên sao Hỏa có thực tế hay không.

Adam Watkins, phó giáo sư về sinh học sinh sản tại Đại học Nottingham, cho biết tinh trùng có thể được đông khô hiệu quả để vận chuyển qua không gian, nhưng các chuyên gia khác lại nghi ngờ liệu có thể mang thai trên Sao Hỏa hay không do trọng lực giảm và mức độ bức xạ cao.