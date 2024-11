Elon Musk muốn thâu tóm hãng đồ chơi lớn nhất thế giới

Bức xúc cách Hasbro đối xử với cha đẻ của thương hiệu game nổi tiếng Dungeons & Dragons là E. Gary Gygax, tỷ phú Elon Musk đã lên tiếng hỏi giá mua hãng đồ chơi lớn nhất thế giới này.

Elon Musk muốn mua lại hãng đồ chơi lớn nhất thế giới Hasbro chỉ để đòi lại công bằng cho tựa game yêu thích. Ảnh: Dexerto.

Mới đây trên tài khoản X cá nhân, tỷ phú Elon Musk đã gây sốc lên tiếng hỏi giá mua hãng đồ chơi lớn nhất thế giới Hasbro.

"Hasbro đáng giá bao nhiêu", CEO Tesla và cũng là chủ sở hữu của X viết.

Thực tế, trong hơn một tuần qua, ông Musk và phía Hasbro đã có những lời qua tiếng lại. Cụ thể, vào ngày 22/11, Musk đã trả lời một bài đăng phàn nàn về cuốn sách Making of Dungeons & Dragons ra mắt nhân dịp kỷ niệm 40 năm của tựa game nổi tiếng Dungeons & Dragons đã "chỉ trích những người sáng tạo ban đầu và cố gắng tách mình ra".

"Ý tôi là không ai được phép chê bai E. Gary Gygax và những thiên tài đã tạo ra Dungeons & Dragons. Hasbro và Wizards of The Coast bị làm sao thế? Cầu mong chúng bị thiêu rụi dưới địa ngục", Musk viết.

Câu trả lời của Musk đã gây nên sự náo động trong khán giả và người hâm mộ tựa game huyền thoại này. Dungeons & Dragons là tựa game do Gary Gygax và Dave Arneson thiết kế, được phát hành lần đầu tiên vào năm 1974.

Dungeons & Dragons (Bạo long & Ngục tối) nổi tiếng với bối cảnh giả tưởng Forgotten Realms, còn được gọi bằng cái tên "The Realms".

Đây là thế giới của những vùng đất bí truyền, sinh vật nguy hiểm hay các vị thần cổ đại, đồng thời là nơi chứa đầy ma thuật cùng các hiện tượng siêu nhiên.

Trong cuốn tiểu sử kể câu chuyện cuộc đời của Elon Musk, tác giả Ashlee Vance tiết lộ nhóm anh em họ thân thiết của Elon Musk từng tham gia giải đấu Dungeons & Dragons khi còn nhỏ.

Hasbro là nhà sản xuất đồ chơi lớn nhất thế giới tính theo giá trị vốn hóa. Doanh số của công ty đạt 5,21 tỷ USD vào năm 2017. Theo dữ liệu của MarketSurge, cổ phiếu Hasbro hiện có vốn hóa thị trường vào khoảng 9 tỷ USD .

Nếu Musk mua lại nhà sản xuất đồ chơi này, ông cũng sẽ là người sở hữu bản quyền của những thương hiệu đình đám như Transformers, My Little Pony, Nerf, Monopoly và nhiều tựa game nổi tiếng khác như Dungeons & Dragons hay Baldur's Gate 3 - cái tên đã giành được ít nhất 32 giải thưởng kể từ khi ra mắt, bao gồm cả Game of The Year 2023.