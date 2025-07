Elon Musk đổi số, 'ngó lơ' Chủ tịch Hạ viện sau rạn nứt với ông Trump

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson tiết lộ đã gửi tin nhắn dài cho Elon Musk sau mâu thuẫn giữa tỷ phú này và ông Trump, nhưng phát hiện Musk đã đổi số và không nhận được.

Tỷ phú công nghệ Elon Musk. Ảnh: Reuters.

"Tôi nhắn cho anh ấy một tin dài, rồi phát hiện ra số điện thoại đã đổi sau cuộc đụng độ... Tôi nhận ra mình chỉ gửi vào khoảng không vô định và anh ấy chưa bao giờ đọc nó", Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson kể trên podcast của Miranda Devine công chiếu hôm 16/7 trên New York Post.

"Tôi mong được gặp trực tiếp để làm rõ mọi chuyện. Tôi không có gì chống lại Elon cả. Tôi thực sự tôn trọng những gì anh ấy làm được", ông cho biết thêm.

Việc các nhân vật nổi tiếng, đặc biệt là giới tỷ phú, thường xuyên đổi số điện thoại với lý do riêng tư và an ninh là điều không hiếm gặp. Trước đó, Johnson từng nhiều lần nhắn tin cho Musk để cập nhật về dự luật 'to, đẹp” - dự luật trọng điểm của ông Trump nhằm cắt giảm lãng phí và tái cấu trúc chính phủ liên bang.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Musk và ông Trump chính thức đổ vỡ hồi tháng 6, khi ông Trump thúc đẩy dự luật này, còn Musk lại phản đối mạnh mẽ vì lo ngại nó sẽ làm tăng trần nợ thêm 5.000 tỷ USD .

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ tạm thời tại Cơ quan Hiệu quả Chính phủ với tư cách "nhân viên chính phủ đặc biệt" vào cuối tháng 5, Musk quay sang sử dụng nền tảng X để vận động các nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu chống dự luật, chỉ trích gay gắt các điều khoản tài khóa.

Ông Trump lập tức đáp trả, cho rằng Musk "bất mãn" vì ông loại bỏ các ưu đãi cho xe điện, trực tiếp ảnh hưởng đến Tesla. Ngày 12/6, ông Trump ký 3 nghị quyết chấm dứt quy định nghiêm ngặt về động cơ diesel và doanh số xe điện của bang California, khẳng định động thái này sẽ “xóa sổ các quy định của California mãi mãi”.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson. Ảnh: Reuters.

Không lâu sau, Musk tuyên bố đang lên kế hoạch thành lập một đảng phái chính trị mới để đối trọng với cả Cộng hòa và Dân chủ.

Theo Johnson, ông nhận được phản hồi gián tiếp từ Musk thông qua bên thứ ba. Ông thừa nhận có "nhiều yếu tố" dẫn đến rạn nứt, song khẳng định Musk đã được thông báo đầy đủ về nội dung dự luật suốt nhiều tháng thương thảo.

"Tôi nghĩ Elon biết khá rõ về những gì chúng tôi đang làm. Chúng tôi đã bàn bạc trong nhiều tháng trời, và tôi luôn cập nhật cho anh ấy", Johnson nói. "Nhưng đột nhiên anh ấy trở nên rất bất mãn".

"Tôi để người khác đánh giá chuyện đó", ông nói thêm. "Còn tôi phải giữ mục tiêu phía trước và cố gắng làm người hòa giải trong tất cả chuyện này".

Dự luật đã được ông Trump ký thành luật vào ngày 4/7 với lời khẳng định các chính sách giảm thuế sẽ khiến nền kinh tế Mỹ "cất cánh như tên lửa".

Hiện Elon Musk và văn phòng Chủ tịch Hạ viện Johnson đều chưa phản hồi yêu cầu bình luận thêm từ Fox News Digital.