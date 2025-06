Ederson chốt tương lai

Hiện tại, Ederson cùng tập thể Man City tham dự FIFA Club World Cup 2025™ tại Mỹ. Trong buổi phỏng vấn gần đây, anh chia sẻ: "Tương lai của tôi là ở Man City. Một số bạn bè thường gửi cho tôi rất nhiều tin tức, nhưng 99% trong số đó là tin giả".

Trong những tháng qua, Ederson bị đồn đoán sẽ chuyển đến Saudi Arabia chơi bóng. Tháng 10/2024, thủ thành người Brazil từng cho biết đã nhận được một lời đề nghị hậu hĩnh và hấp dẫn từ CLB Saudi Pro League.

"Tâm trí của tôi vẫn ở đây", Ederson nhấn mạnh. "Tôi sẽ tiếp tục cống hiến cho CLB. Man City mang lại cho tôi cơ hội để trở lại Premier League và chúng tôi sẽ cố gắng giành lại chức vô địch Champions League".

Khi được hỏi về tương lai của Ederson, huấn luyện viên Pep Guardiola cho biết: "Tôi không biết. Tôi rất hài lòng với những gì tôi thấy trong các buổi tập. Ederson có một thập kỷ tuyệt vời với Man City và đóng góp của cậu ấy là rất lớn trong nhiều khía cạnh".

Man City được cho là đang quan tâm đến thủ môn Diogo Costa của Porto nếu Ederson rời đi. Theo nguồn tin từ A Bola, Costa có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 75 triệu euro, nhưng Porto sẵn sàng để anh ra đi với mức giá khoảng 60 triệu euro.

Thủ môn người Bồ Đào Nha bày tỏ mong muốn mãnh liệt được chuyển đến Premier League, qua đó "bật đèn xanh" cho Man City. Với 9 danh hiệu lớn cùng Porto và 31 lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha, Costa trẻ trung và sở hữu phong cách thi đấu hiện đại, phù hợp với triết lý của Guardiola.

