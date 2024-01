Ecopark xây trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo quy mô tại Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark đã chi hàng nghìn tỷ đồng kiến tạo thêm vùng đất hạnh phúc mới là trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo quy mô tại Nghệ An dành cho trẻ em.

Đây là quyết định nối dài tâm huyết sau thành phố xanh Ecopark (Hưng Yên) - nơi con người được thiên nhiên yêu thương và là vùng đất của những đứa trẻ hạnh phúc phía đông Hà Nội.

Từ vùng đất hạnh phúc của những đứa trẻ phía đông Hà Nội

Hơn 20 năm trước, nhà sáng lập Ecopark bắt đầu đặt nền móng xây dựng đô thị xanh đầu tiên tại Hưng Yên, rộng gần 500 ha, cách hồ Hoàn Kiếm 14 km. Không chỉ sở hữu hơn 1 triệu cây xanh cỡ lớn, hồ Thiên Nga điều hòa 50 ha, chất lượng không khí vượt tiêu chuẩn cho phép của EU (25 Mg/l không khí), Ecopark còn là đại đô thị có hàng nghìn cá thể chim tìm về làm tổ, là nơi vịt trời, thiên nga, thỏ… đi dạo trên đường, tự nhiên chơi đùa với người như ở châu Âu, mở ra những trải nghiệm hấp dẫn cho trẻ.

Trẻ đi học giữa không gian xanh của khu đô thị.

Chị Hoài Anh - cư dân Ecopark - chia sẻ: “Khi chuyển về đây, các con mình là những người thay đổi nhiều nhất, ánh nhìn của các bạn được phóng xa hơn, quan sát say sưa những thứ xung quanh từ cây cối, nước, ao hồ đến những thứ dù chuyển động nhỏ nhưng các con đều rất thích thú. Nhờ thế, các con cũng ăn ngoan hơn, ngủ tốt hơn, vui vẻ”.

Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV) nằm trong khuôn viên thành phố xanh Ecopark.

Bên cạnh đó, thành phố xanh Ecopark còn được quy hoạch bài bản, chú trọng vào môi trường giáo dục với hệ thống hơn 20 cơ sở giảng dạy chất lượng cao từ mầm non đến đại học như: Mầm non Creative Kindercare, Đại học Anh Quốc Việt Nam, Đại học Y khoa Tokyo, hai trường phổ thông liên cấp Đoàn Thị Điểm và Edison, Học viện Golf EPGA - một trong những học viện golf đẳng cấp quốc tế. Đây cũng chính là lý do dự án liên tục ghi dấu ấn với nhiều giải thưởng danh giá như: Dự án phát triển nhà ở bền vững xuất sắc nhất châu Á năm 2022, Khu đô thị phức hợp hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương năm 2020…

Đến trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo quy mô tại Nghệ An

Tiếp nối hành trình “tô điểm” những vùng đất hạnh phúc, nhà sáng lập Ecopark vừa chính thức giới thiệu ra thị trường phân khu thấp tầng The Campus, nằm trong đại đô thị xanh Eco Central Park (rộng gần 200 ha, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An).

The Campus nằm tại vị trí đắc địa trong Eco Central Park. Ảnh chụp từ website.

The Campus có một mặt tiền tiếp giáp đại lộ Nguyễn Sỹ Sách kéo dài đã thông toàn tuyến, sẽ được mở rộng về hai bên vào quý II/2024. Một mặt tiền khác tiếp giáp đại lộ Âu Cơ, hưởng nhiều tiện ích 5 sao của phân khu cao tầng Central Park Residences sát bên.

Trường mầm non tiêu chuẩn quốc tế sẽ có mặt tại The Campus.

Để The Campus trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An, nhà sáng lập Ecopark đầu tư hàng nghìn tỷ đồng phát triển hệ thống giáo dục quốc tế, trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học, phát triển kỹ năng sống, năng khiếu nghệ thuật… Đây cũng là phân khu mà mỗi đứa trẻ đều được học hỏi, khám phá thiên nhiên qua hệ thống công viên chủ đề lần đầu tiên xuất hiện tại Nghệ An. Với mức đầu tư này, The Campus kỳ vọng không chỉ kiến tạo không gian sống khác biệt cho trẻ em, mà còn góp phần nâng cao tinh thần hiếu học của “thành phố học tập toàn cầu” do UNESCO công nhận.

Sở hữu lợi thế tọa lạc trong đại công viên xanh Eco Central Park, The Campus hưởng trọn vẹn hệ tiện ích và không gian xanh tại đây. Theo đó, chủ đầu tư đã dành hơn 30% tổng diện tích làm mảng xanh và mặt nước cho khu đô thị với công viên Hồ Thiên Nga lên đến 10 ha, công viên mùa xuân, công viên mùa hạ… Với hệ thống cây xanh này, mỗi cư dân sẽ tận hưởng mật độ trung bình đạt 100 cây xanh/người, gấp 95 lần mật độ cây xanh/người tại TP.HCM và gấp khoảng 45 lần mật độ cây xanh/người tại Hà Nội…

Kết luận từ một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí JAMA Network Open của Hiệp hội Y khoa Mỹ mới đây cho biết những trẻ sống gần không gian mở và có cây xanh (trong bán kính 1 km) thường phát triển hệ xương chắc khỏe hơn, giảm thiểu ít nhất 65% các bệnh về xương so với những trẻ không sống gần không gian xanh. Một nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng trẻ em được sống trong các khu vực có nhiều không gian xanh có chiều cao trung bình cao hơn 0,3 cm so với trẻ em sống trong các khu vực không có không gian xanh. Không những thế, trẻ em được tiếp xúc với không gian xanh có IQ trung bình cao hơn 3,5 điểm so với trẻ em không được tiếp xúc.

Khuôn viên xanh giúp trẻ học tập thoải mái, hiệu quả hơn.

Tại The Campus, con trẻ không chỉ được chuẩn bị chỉn chu về thể chất, tinh thần bởi thiên nhiên trong lành, khoáng đạt, mà còn được trau dồi trí tuệ khi chỉ cần một bước chân đã tiếp cận ngay với con phố giáo dục chuẩn quốc tế tại thành Vinh bao gồm những câu lạc bộ ngoại khóa, trung tâm ngôn ngữ, tư vấn du học, trường mẫu giáo Kindergaten, trường phổ thông liên cấp…

Tuyến phố giáo dục luôn sôi động nhộn nhịp tại The Campus.

Thêm một điểm cộng tại The Campus là sự chú trọng đầu tư các tuyến phố chuyên văn phòng phẩm, sách, truyện tranh và những cửa hàng ẩm thực dành riêng cho trẻ em.

Đây cũng là lần đầu xuất hiện công viên chủ đề 15.000 m2 dành riêng cho trẻ em tại Vinh, mở ra không gian trải nghiệm thú vị với thế giới quan sinh động và giàu cảm xúc dành cho các cư dân nhí. Các em được học như chơi, chơi nhưng học, để nhà chính là ngôi trường vui nhất. Nếu yêu thích sự khám phá, cư dân nhí có thể đến công viên khoa học và công viên nhiệt đới. Tại đây, con sẽ hóa thân thành những nhà khoa học tài ba khám phá sự đặc biệt và bí ẩn của thiên nhiên, cây cối, từ đó nâng cao trí tưởng tượng và sáng tạo.

Nông trại vui vẻ tại The Campus.

Khi bé thích trò chuyện, tìm hiểu thế giới động vật, ba mẹ có thể đưa con đến nông trại vui vẻ với những con vật hiền lành, ngộ nghĩnh như cừu, lâm, ngựa, công, thỏ…

Mỗi ngày tại The Campus luôn ngập tràn niềm vui và năng lượng khi con có thể tự do sáng tạo, thỏa thích đạp xe, đá bóng, nô đùa cùng các bạn giữa thiên nhiên hay đơn giản là cùng ba mẹ chăm sóc khu vườn thiên nhiên của riêng mình.

Công viên sáng tạo tại The Campus.

"Đã có kinh nghiệm phát triển thành công môi trường sống thật đẹp trong lòng trẻ em thành phố xanh Ecopark (Hưng Yên), bài toán đặt ra là khu đô thị sau phải ấn tượng hơn đô thị trước. Vì vậy, từng thiết kế, lên ý tưởng, thi công các tiện ích tại The Campus, chúng tôi đều chú trọng từng chi tiết nhỏ nhằm tạo ra những khoảng trời riêng chất lượng dành cho những cư dân nhí. Đây phải là nơi khi các con tự hào nói: ‘Nhà của con ở Eco Central Park. Ở đó, chúng con là những đứa trẻ hạnh phúc’, thì đó mới là giá trị thương hiệu đẹp, nhân văn mà chúng tôi đang hướng tới", đại diện nhà sáng lập Ecopark nhấn mạnh.