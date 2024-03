Dybala là món hời lớn của Roma

Paulo Dybala đang khiến người hâm mộ ngỡ ngàng với phong độ ấn tượng trong thời gian qua.

Chỉ sau 19 trận tại Serie A, Dybala cân bằng thành tích ghi bàn ở mùa giải 2022/23 với 12 pha lập công. Trên tất cả đấu trường, cầu thủ này có 13 pha lập công, kém 5 bàn so với mùa giải trước đó.

Duy trì sự ổn định luôn là phẩm chất bắt buộc phải có với những tên tuổi lớn. Chân sút người Argentina lại dư thừa điều này. Số bàn thắng của anh nói lên tất cả.

Thậm chí, Dybala giờ có thành tích ghi bàn/kiến tạo tốt nhất sự nghiệp trong màu AS Roma. Cứ hễ 94,5 phút cầu thủ này lại đóng góp vào một bàn thắng cho đội bóng màu bã trầu (theo thống kê từ AS).

Dybala đang có phong độ cao ở tuổi 30.

Ở tuổi 30, Dybala dường như đạt đến độ chín trong sự nghiệp bóng đá. Điều kỳ diệu trong lối chơi của cầu thủ này vẫn chưa bị mất đi. Ở sân Olimpico, ngôi sao người Argentina giờ sắm vai họng súng lợi hại.

Trải qua 2 mùa giải khoác áo AS Roma, Dybala ghi 31 bàn và có 15 kiến tạo sau 4.351 phút thi đấu. Cứ sau trung bình 97 phút thì cầu thủ Nam Mỹ lại đóng góp một bàn thắng hoặc kiến tạo. Để so sánh, thống kê ấy hoàn toàn cao hơn so với lúc Dybala khoác áo Juventus (119 phút), Instituto de Córdoba (163 phút) và Palermo (174 phút).

Từng có thời điểm Dybala bị chê thiếu khả năng quyết định trận đấu. Tuy nhiên, tiền đạo người Argentina không ngừng cải thiện để duy trì hiệu suất ghi bàn/kiến tạo ổn định.

Từ đầu năm 2024, Dybala ghi 9 bàn và có 1 kiến tạo trên tất cả mặt trận. Trong hai trận gần nhất tại Serie A, cựu tiền đạo Juventus có 4 bàn và 1 đường chuyền dọn cỗ.

Đáng chú ý, trong chiến thắng 3-2 trước Torino hôm 26/2, Dybala lập hat-trick. Đó là trận đấu mũi nhọn 30 tuổi cho thấy chất lượng ở khả năng dứt điểm và phối hợp rất ăn ý với đồng đội, điều mà ít ai có thể ngờ.

Dybala đã ghi 13 bàn cho AS Roma trên tất cả đấu trường mùa 2023/24.

Hồi đầu năm, AS Roma trải qua biến động lớn trên ghế huấn luyện khi HLV Jose Mourinho. Tuy nhiên, dưới thời chiến lược gia Daniele De Rossi, Dybala vẫn chơi hay, anh ghi 7 bàn tại Serie A tính từ khi cựu tuyển thủ Italy đảm nhận chiếc ghế nóng.

Với Dybala, không ai có thể nghi ngờ tài năng của anh. Dù vậy, điểm trừ lớn nhất với chân sút người Argentina là màn trình diễn tại cúp châu Âu, nơi bản thân thường im hơi lặng tiếng.

Chưa kể, Dybala cũng không có thể trạng tốt để duy trì khả năng thi đấu liên tục. Từ khi khoác áo AS Roma, cầu thủ này nghỉ 30 trận vì vấn đề thể lực.

Tuy nhiên, AS Roma khó đòi hỏi nhiều hơn ở ngôi sao gia nhập CLB theo dạng chuyển nhượng tự do. Đã vậy, tiền đạo này có điều khoản giải phóng hợp đồng chỉ 12 triệu euro.

Sắp tới, AS Roma sẽ đối đầu với Brighton tại vòng knock-out của Europa League. Đó lại thêm cơ hội để Dybala chứng minh cho người hâm mộ thấy, đá ở bất kỳ sân chơi nào thì anh cũng có thể tỏa sáng. Nếu tiếp tục chơi hay như những trận gần đây, không gì có thể ngăn cản ngôi sao người Argentina.