DVD và Blu-ray chưa 'chết'

Nhiều hãng phim anime nhỏ vẫn nỗ lực phát hành đĩa vật lý, nhằm đưa các tác phẩm đến tay khán giả theo đúng nghĩa đen.

DVD không còn được ưa chuộng như trước đây, nhưng vẫn là một thị trường ngách được quan tâm. Ảnh: Henry Iddon/Alamy.

Trước sự bùng nổ của Internet suốt nhiều năm, các phương tiện truyền thông vật lý như băng đĩa không còn được ưu tiên nhiều như trước đây, nhất là đối với những “tay chơi” hàng đầu của Hollywood.

Ví dụ như Disney với Barbarian - một trong những bộ phim ăn khách nhất năm 2022 nhưng chỉ ra mắt trực tuyến. Nhiều người cho rằng phải vài năm nữa Disney mới phát hành Barbarian dưới dạng đĩa, tương tự cách công ty này đã làm với các tác phẩm trước đó là WandaVision, Loki và The Mandalorian.

Mặc dù vậy, vẫn có một số hãng phim anime nhỏ đang nỗ lực mang đến cho người hâm mộ những bản phát hành vật lý, nhằm bảo tồn những tác phẩm nghệ thuật và đưa nó đến tay khán giả theo đúng nghĩa đen.

Thành công nhờ thị trường ngách

Những cái tên như Funimation, Viz Media và Discotek nổi tiếng nhờ làm lại các tác phẩm anime kinh điển. Thông qua việc hợp tác với các công ty sản xuất hậu kỳ như MediaOCD, họ có thể đưa các dự án đó ra thị trường dưới dạng đĩa.

Theo Justin Sevakis, người sáng lập và Giám đốc điều hành MediaOCD, nhiều nhà phát hành chuyên biệt đã gặt hái thành công bằng cách hướng tới cộng đồng nhỏ.

Các hãng phim lớn thường bỏ qua việc phát hành đĩa cho các dự án nếu dự kiến không ​​bán được ít nhất 50.000 bản. Nhưng theo Sevakis, đối với các hãng phim nhỏ, một dự án có thể bán được khoảng 5.000 đĩa Blu-ray đã được coi là thành công vang dội.

Một bộ phận khách hàng vẫn yêu thích xem phim qua DVD thay vì các xem trực tuyến. Ảnh: Sky News.

“Không đề cập đến số lượng, nhưng 5.000 khách hàng đó chắc chắn là những người thực sự yêu thích các tác phẩm của chúng tôi. Để đáp lại tình cảm đó, tôi nghĩ mình cần phải tạo ra thứ gì đó thật đặc biệt”, ông Sevakis chia sẻ.

Sevakis vốn là một fan cuồng của bộ phim “Project A-ko” (1986). Từ khi còn là học sinh trung học, anh có sở thích tạo ra các cuộn băng VHS có kèm phụ đề nhiều thứ tiếng của những loạt phim ăn khách như Kodocha.

Quá trình này đã khơi dậy niềm đam mê trong anh với anime nói chung. Sau khi nhận thấy chưa có bất kỳ trang web nào giúp mọi người dễ dàng theo dõi tin tức về anime, Sevakis đã tự mình thành lập Anime News Network (ANN) vào năm 1998.

Thời gian của Sevakis tại ANN ngắn ngủi nhưng niềm yêu thích của anh đối với anime không bao giờ phai nhạt. Sau cuộc gặp gỡ tình với chủ tịch của Central Park Media, Sevakis đã giành được hợp đồng sản xuất phụ đề cho các bộ phim như Project A-ko và một số bộ hoạt hình kinh dị với một trong những nhà phân phối anime hàng đầu tại Mỹ.

Cơ hội phục hưng DVD nhờ Anime

Theo Sevakis, ở thời hoàng kim của DVD, các hãng phim đua nhau thêm vào đó những tính năng nhỏ thú vị để thu hút người mua. Tuy nhiên, về sau những tính năng đó nhanh chóng bị cắt giảm để tiết kiệm chi phí sản xuất.

Ví dụ các bộ phim như Who Framed Roger Rabbit, Charlie and the Chocolate Factory và Shrek, phiên bản DVD của các tác phẩm này được bổ sung một số minigame khá thú vị. Nhưng trên thực tế có rất ít người mua những đĩa phim đó chỉ để trải nghiệm minigame.

Mặc dù vậy, các tính năng nhỏ vẫn mang đến cho người xem cảm giác khác biệt về mức độ tương tác của DVD so với băng VHS.

Những ông lớn như Sony đang quan tâm đến Anime cũng như việc sản xuất đĩa phim anime. Ảnh: Nikkei Asia.

Năm 2023, DVD bán chạy nhất ở Mỹ - “Chiến binh Báo Đen: Wakanda bất diệt” chỉ bán được hơn 300.000 bản, khác xa so với con số hàng triệu bản từng đưa phim lên bảng xếp hạng chỉ một thập kỷ trước.

Doanh số bán các phương tiện truyền thông vật lý cũng có xu hướng giảm ở Nhật Bản trong suốt 20 năm qua. Nhưng trong bối cảnh đó, movie “Thanh Gươm Diệt Qủy – Chuyến Tàu Vô Tận” phát hành năm 2020 vẫn gặt hái thành công rực rỡ khi đạt doanh số kỷ lục với đĩa Blu-ray. Có thể thấy khán giả vẫn quan tâm đến các bộ phim anime phát hành dưới dạng đĩa.

Gần đây, Sony đã tăng gấp đôi tiền đầu tư cho mảng phát trực tuyến anime. Việc mua lại Crunchyroll – công ty chuyên về anime, manga… cũng cho thấy tham vọng của Sony trong việc thống trị thể loại hoạt hình xuất xứ từ Nhật Bản này. Có thể thấy các hãng phim lớn đã coi sự quan tâm đến anime là một cơ hội kiếm tiền và việc đầu tư cho sản xuất phim anime dưới dạng đĩa là điều không thể thiếu.