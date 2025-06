Dustin Phúc Nguyễn tiếp tục vấp tranh cãi

Dưới bài đăng mới nhất của Dustin Phúc Nguyễn, hàng loạt tài khoản mạng để lại bình luận chỉ trích. Nhiều người cho rằng MC thiếu trách nhiệm và khó chấp nhận lời xin lỗi.

Vụ lừa đảo vé concert "chông gai" đang gây xôn xao dư luận vài ngày qua. Người liên quan trực tiếp đến vụ việc này là một phụ nữ quản lý page của MC Dustin Phúc Nguyễn.

Sau bài đăng xin lỗi mới nhất của MC Dustin Phúc Nguyễn, hàng loạt tài khoản mạng để lại bình luận chỉ trích, tấn công. Nhiều khán giả tỏ ra không hài lòng về lời giải thích, xin lỗi của Dustin Phúc Nguyễn.

"Trong bài đăng, anh nói thỏa thuận miệng với P.T nhưng cho người này cầm page 8 năm, từ 2017 đến giờ. Cho dù không có hợp đồng lao động, việc bạn này cầm page của anh trong 8 năm và suốt mấy tháng nhắn tin mua bán, trao đổi vé sự kiện, bên anh cũng phải biết, có hành động gì từ trước rồi. Thậm chí sự kiện concert này anh còn không tham gia thì lý do gì bạn cầm page nhắn tin trao đổi mua bán mà bên anh vẫn để yên. Nói chuyện vô trách nhiệm ghê"; "Hôm qua thì anh bảo bị mạo danh. Hôm nay lên bài đăng thì kêu sơ suất. Thật khó hiểu"; "Cách anh giải thích lòng vòng, mâu thuẫn như muốn phủ bỏ trách nhiệm"..., là những phản hồi từ cộng đồng mạng.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng không ít đồng nghiệp, khán giả bênh vực Dustin Phúc Nguyễn. Nhiều người chỉ ra, trước Dustin Phúc Nguyễn, không ít nghệ sĩ Việt cũng là nạn nhân của N.D.P.T.

Dustin Phúc Nguyễn cho biết hợp tác với bà N.D.P.T. từ 2017 nhưng không ký kết hợp đồng, chỉ thỏa thuận miệng.

Vào chiều 11/6, Dustin Phúc Nguyễn lên tiếng về vấn đề fanpage Dustin On The Go bị tố lừa đảo vé concert Anh trai vượt ngàn chông gai (ngày 5 và 6 tại Hưng Yên).

Trong bài đăng, Dustin chia sẻ về fanpage Dustin On the Go và mối liên quan với bà P.T. MC nói trang được thành lập từ 2012 với ý tưởng của Dustin và từ năm 2017 có sự tham gia đóng góp của N.D.P.T. trong vai trò Content Editor (người viết nội dung). Hai bên chỉ thỏa thuận miệng về việc hợp tác hỗ trợ nội dung cho page. N.D.P.T. không phải nhân sự chính thức của công ty hay đại diện, quản lý cho Dustin. Cả hai làm việc hoàn toàn qua tin nhắn mạng xã hội.

"Từ 19h 10/6, khi nhận được thông tin đầu tiên liên quan vụ việc, Dustin đã chủ động liên hệ hỗ trợ cung cấp thông tin cũng như nhận, thu thập các nội dung, hình ảnh liên quan vụ việc. Hôm nay, lúc 12h, tôi đã gặp trực tiếp luật sư và 14h trình báo cho Công an TP.HCM, phòng Cảnh sát Hình sự", anh cho biết.

Tuy nhiên, do phía Dustin chỉ dừng lại ở việc bị tổn hại uy tín, danh dự, không có thiệt hại về tài sản nên phía công an không thể thành lập hồ sơ. Theo Dustin Nguyễn, anh hy vọng những khán giả bị thiệt hại về tài sản hãy trực tiếp đi trình báo. Thay vào đó, Dustin đã gửi đơn trình báo qua đường bưu điện để nhận được trả lời chính thức bằng văn bản.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao thông tin Cây Bàng Non - fanpage được cho là của nhóm fan yêu mến anh tài Duy Nhất - bị tố lừa đảo vé concert Anh trai vượt ngàn chông gai. Theo một số khán giả phản ánh, fanpage này đã nhận hàng trăm triệu đồng từ các fan để mua vé ở khu vực Điêng lên. Tuy nhiên, tới nay, khán giả vẫn chưa nhận được vé như đã hứa hẹn.

Tối 10/6, fanpage này lên tiếng cho biết người đứng sau vụ việc là một phụ nữ tên P.T. - được cho là đang nắm kênh Dustin On The Go (fanpage của MC/YouTuber Dustin Phúc Nguyễn).

Cùng lúc, fanpage Dustin On The Go thông báo: “Kênh Dustin On The Go vừa tiếp nhận thông tin từ khán giả là có hiện tượng mạo danh kênh để thực hiện một số hành vi bất chính. Kênh đang xử lý thông tin và sẽ nhờ cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Kênh sẽ có phản hồi chính thức sau khi hoàn tất thủ tục trình báo. Xin chân thành cảm ơn mọi người”.

Chiều 11/6, anh tài Duy Nhất cũng đã lên tiếng, đính chính không liên quan vụ việc, đồng thời khuyên khán giả thận trọng để không bị lừa.