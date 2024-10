Đường sắt Bắc - Nam đoạn qua Quảng Trị đã thông tàu

Sau khi nỗ lực khắc phục sự cố xói lở và dịch chuyển ray, tuyến đường sắt Bắc-Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Trị đã được ngành Đường sắt chính thức thông tàu.

Đường sắt Bắc-Nam đoạn qua tỉnh Quảng Trị đã khắc phục xong sự cố và thông tàu. Ảnh: PV/Vietnam+.

Lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết đường sắt Bắc-Nam đoạn qua khu gian Sa Lung-Tiên An (tỉnh Quảng Trị) đã chính thức được thông tuyến vào chiều nay (ngày 29/10).

Do ảnh hưởng của cơn bão số 6 (bão Trà Mi), ngày 27/10 nước lũ dâng cao, chảy xiết tràn qua tuyến đường sắt Bắc-Nam đoạn qua khu vực cầu Sa Lung (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) làm dịch chuyển 2 đoạn đường sắt với tổng chiều dài hơn 1,3km về hạ du cách tim đường cũ từ 3-3,9m.

Với mục tiêu thông đường sớm nhất, Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên và các đơn vị ngành đường sắt đã huy động nhiều thiết bị, cùng hàng trăm công nhân tại Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế và Quảng Bình tới hiện trường.

“Các đơn vị đường sắt đã nỗ lực để khẩn trương khắc phục đoạn đường sắt bị xói lở nặng phía Nam Ga Sa Lung. Các công nhân làm việc 3 ca mỗi ngày để đảm bảo tuyến đường sắt có thể sớm trả đường,” lãnh đạo Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên cho hay.

Đến chiều 29/10, cơ bản đã khắc phục xong sự cố khu gian Sa Lung-Tiên An, chuyến tàu hàng đầu tiên chạy Ga Sa Lung lúc 15h33 để kiểm tra đường. Sau khi tàu HH15 về Ga Tiên An, tiếp tục cho tàu hàng HH10 chạy từ Ga Tiên An vào để kiểm tra, sau đó sẽ trả đường cho tàu khách SE6 chạy.

Trong thời gian chờ thông đường, ngành Đường sắt đã tổ chức quay ram xe ở Ga Đồng Hới và Ga Đông Hà, phục vụ suất ăn, nước uống miễn phí và chuyển tải an toàn 17 chuyến tàu khách (4.574 hành khách). Cùng với đó, Tổng công ty Đường sắt cũng đã xử lý hoàn vé cho 2.416 các khách hàng có nhu cầu trả vé, tương đương 1,3 tỷ đồng .