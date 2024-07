Đường sách TP.HCM thu gần 29 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024

Nửa đầu năm 2024, doanh thu Đường sách TP.HCM đạt 28,87 tỷ đồng, ghi nhận mức giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.

Bạn trẻ đến Đường sách TP.HCM vào một dịp hội sách.

Mức doanh thu 6 tháng đầu năm của các gian hàng tại Đường sách TP.HCM (đường Nguyễn Văn Bình, quận 1) đạt hơn 28,87 tỷ. Doanh thu này ghi nhận giảm 10,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, xét theo hình thức giao dịch thì bán lẻ trực tiếp tại các gian hàng chiếm 57%, bán lẻ online chiếm 21%, còn lại là bán sỉ 22%. Xét theo loại hình sản phẩm thì doanh thu từ các quán café chiếm 8%, doanh thu xuất bản phẩm, văn phòng phẩm, quà lưu niệm… chiếm 92%.

Hơn 340.000 cuốn sách bán ra

Tổng số sách bán ra 6 tháng đầu năm đạt 340.321 cuốn (1.911 tựa), giảm 25,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Xét riêng mảng sách dành cho thiếu nhi, doanh thu 6 tháng đầu năm 2024 của sách thiếu nhi tại Đường sách vào khoảng 4,56 tỷ, chiếm 15,8% trong tổng doanh thu. Doanh số sách thiếu nhi trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt 72.633 cuốn. Số bản sách thiếu nhi bán ra năm 2024 giảm 37% so với năm 2023 mà doanh thu không thay đổi.

Thông cáo báo chí từ Đường sách đưa ra lý giải rằng năm 2023, các đơn vị nắm bắt được tâm lý sẵn sàng mua sắm cho con của phụ huynh (không chỉ mảng sách mà còn nhiều loại hình giải trí, du lịch khác) sau thời gian dài bị “kìm hãm” hành vi chi tiêu trong đại dịch Covid 19. Do đó, các đơn vị đã tăng cường kích hoạt đẩy mạnh chiết khấu, giảm giá sâu, đặc biệt là mảng sách dành cho thiếu nhi; các đơn vị .

6 tháng đầu năm 2023, sức mua tăng đột biến do tác động của tâm lý tiêu dùng, làn sóng mua sắm của người dân tăng cao sau đại dịch, mua sắm các sản phẩm và sử dụng dịch vụ nhiều hơn so với nhu cầu cần thiết. Nhưng sau đó thị trường giảm nhiệt, cụ thể vào 6 tháng cuối năm 2023, doanh thu Đường sách có phần giảm, hoạt động sự kiện cũng giảm so với 6 tháng đầu năm 2023.

Đến năm 2024, gần 2/3 gian hàng có doanh thu giảm, các biến động về kinh tế, địa chính trị, lạm phát gia tăng,… khiến người dân thắt chặt chi tiêu, các mặt hàng được xem là không thiết yếu có xu hướng cắt giảm mạnh.

Các đơn vị tại Đường sách đã tích cực thay đổi chính sách kích hoạt bán hàng, tổ chức hoạt động sự kiện, tham gia tích cực các Hội sách… nhưng hiệu quả kinh tế chưa đạt như kỳ vọng. Dù lượng khách đến Đường sách vẫn đông vào các hoạt động chủ điểm, cuối tuần nhưng sức mua giảm rõ rệt.

Ngoài ra, hội sách của các đơn vị xuất bản, phát hành diễn ra với tuần suất dày đặc trong 6 tháng đầu năm với nhiều hình thức như hội sách giảm giá, xả kho, cân ký…, diễn ra tại khu vực quận 1, quận 3, tại kho của các đơn vị cũng cho người đọc nhiều lựa chọn hơn và tác động đến tâm lý mua hàng của họ.

Hoạt động văn hóa đa dạng, phong phú

Trong 6 tháng đầu năm, tại Đường sách diễn ra 153 hoạt động (trong đó có 7 sân chơi định kỳ) với đa dạng hình thức, thể loại. Bên cạnh các hoạt động phục vụ nhiệm vụ văn hóa, chính trị của thành phố, Đường sách vẫn duy trì là nơi tổ chức các hoạt động giao lưu với tác giả, giới thiệu tác phẩm mới với tuần suất cao.

Đơn vị có gian hàng tại Đường sách và các đối tác khác không còn tổ chức giới thiệu sách đơn thuần mà tăng cường thêm các trải nghiệm mới cho bạn đọc như vẽ tranh, thi kể chuyện, vẽ bìa sách, làm sổ, móc khóa, sân chơi khoa học, thí nghiệm toán lý hóa, kỹ năng sơ cấp cứu, phân loại rác thải…

Đường sách tạo nhiều sân chơi cho trẻ nhỏ, là điểm vui chơi cuối tuần của nhiều gia đình.

60/153 chương trình do các đơn vị có gian hàng tại Đường sách tổ chức, ghi nhận tỉ lệ giảm so với năm 2023. Thay vào đó là sự gia tăng hoạt động từ các đơn vị bên ngoài.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm tại Đường sách diễn ra 6 hội sách: Hội sách chào mừng Tết Nguyên Đán 2024; Hội sách chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4; Hội sách thiếu nhi thành phố 1/6; Hội sách Xuyên Việt, Hội sách mini, Hội sách Văn Lang.

Các Hội sách được tổ chức chỉn chu, đầu tư về trang trí, nhận diện cao, đa dạng hoạt động, chính sách khuyến mãi hấp dẫn cùng với nhiều sân chơi tương tác, nhiều hoạt động vì cộng đồng… Các Hội sách đã thu hút lượng lớn bạn đọc, du khách đến với Đường sách nhưng hầu như không đạt kết quả kinh doanh như kỳ vọng của các đơn vị.

Đặc biệt, các chương trình giao lưu âm nhạc, nghệ thuật sân khấu, văn nghệ học đường được khuyến khích theo tinh thần phát triển kinh tế đêm của thành phố. Các sân chơi tương tác, trải nghiệm tại Đường sách ngày càng nhiều - cũng là xu hướng sắp tới, trong đó sự tham gia tổ chức hoạt động của học sinh, sinh viên vẫn duy trì thường xuyên.