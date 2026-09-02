Đường sách TP.HCM rộn ràng đón khách dịp lễ Quốc khánh

Từ 26/8 đến 3/9, Đường sách TP.HCM tổ chức Hội sách Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh với không gian trưng bày sách cùng nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa.

Hội sách có nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa thú vị, thu hút đông đảo du khách.

Từ 26/8 đến 3/9, Đường sách TP.HCM tổ chức Hội sách Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Trong những ngày diễn ra chương trình, Đường sách thu hút đông đảo du khách đến tham quan, đọc sách và trải nghiệm các hoạt động văn hóa.

Maria Ivanova, du khách đến từ Nga, cho biết không gian Đường sách được trang trí với nhiều chi tiết mang màu sắc Việt Nam. “Không gian ở Đường sách được trang trí rất đẹp với những lá cờ đỏ sao vàng và những chiếc nón lá tí hon. Tôi rất vui vì được hòa chung không khí đón lễ Quốc khánh của Việt Nam”, cô chia sẻ.

Tại Hội sách, các gian hàng giới thiệu nhiều đầu sách về lịch sử, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam. Tùy từng đơn vị và đầu sách, bạn đọc có thể tìm thấy nhiều đầu sách mới giảm từ 30% đến 50%; một số chương trình ưu đãi lên đến 70% cùng các combo và quà tặng.

Đường sách trở thành điểm đến yêu thích của các gia đình trong dịp Quốc khánh.

Bên cạnh đó, Đường sách tổ chức không gian “Dấu ấn lịch sử qua những trang sách” trưng bày các ấn phẩm về Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh, Di sản Hồ Chí Minh và những nhân vật lịch sử. Một số tựa sách nổi bật như Cách mạng tháng Tám năm 1945 - Một chặng đường lịch sử, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bác Hồ với nhân dân - Những chuyện kể, Đạo đức Bác Hồ - Tấm gương soi cho muôn đời… Đây là dịp để độc giả tìm hiểu thêm về các sự kiện, nhân vật và giá trị văn hóa gắn với lịch sử Việt Nam.

Không chỉ mua và đọc sách, khách đến đây còn có thể tham gia khu vực tương tác với các trò chơi dân gian như lựa đậu, ô ăn quan, rút gỗ… Cách chơi đơn giản, phù hợp để gia đình, bạn trẻ cùng tham gia trong lúc khám phá không gian lễ hội.

Ánh Minh (29 tuổi, TP.HCM) tranh thủ những ngày nghỉ lễ đưa con đến tham quan Đường sách TP.HCM. Cô cho biết các hoạt động trong khuôn khổ Hội sách tạo thêm trải nghiệm cho trẻ. “Những lúc rảnh rỗi, tôi cũng hay cùng con đi dạo Đường sách. Hội sách lần này có nhiều hoạt động vui chơi, khám phá văn hóa nên con rất thích”, cô nói.