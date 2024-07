Đường dây vận chuyển 13 bánh heroin được khám phá như thế nào?

Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết Công an phường Việt Hưng triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Sơn La, trung chuyển qua địa bàn Long Biên để đưa lên các tỉnh biên giới phía Bắc tiêu thụ.

Tang vật cơ quan công an thu giữ là 13 bánh heroin có khối lượng 4,6 kg, trị giá khoảng trên 4 tỷ đồng .

Trước đó, thực hiện chương trình công tác và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Công an phường Việt Hưng đã tập trung xác định các đối tượng ở các tỉnh phức tạp, trọng điểm ma túy về thuê nhà tại địa bàn phường sinh sống, hoạt động.

Qua công tác nghiệp vụ, khoảng cuối tháng 12/2023, trinh sát hình sự Công an phường Việt Hưng có thông tin về đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Sơn La về trung chuyển qua địa bàn quận Long Biên để đưa lên các tỉnh biên giới phía Bắc để tiêu thụ.

Ban chi Công an phường Việt Hưng đã báo cáo Ban Chỉ huy Công an quận Long Biên, xác minh nguồn tin. Sau thời gian theo dõi, các trinh sát đã dựng được nhân thân, lai lịch của các đối tượng có liên quan trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy trên gồm Trần Văn Tiến (SN 1981, nơi cư trú tại thôn Đại Thắng, xã Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) và Đào Mạnh Thành (SN 1986, nơi cư trú ấp 7, Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai), cả hai đều là lái xe.

Đào Mạnh Thành cùng tang vật 13 bánh heroin.

Sau khi xác định được lai lịch các đối tượng trong đường dây, được sự đồng ý của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Trưởng Công an quận Long Biên, Công an phường Việt Hưng đã phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Long Biên lập kế hoạch xác minh và đấu tranh, triệt phá đường dây ma túy trên.

“Lực lượng trinh sát của Công an phường còn mỏng nhưng với quyết tâm cao nhất, ban chỉ huy Công an phường quyết định huy động 2/3 số CBCS của Công an phường phối hợp cùng CBCS của Đội CSĐT tội phạm về ma túy thuộc Công an quận Long Biên được chia ra làm nhiều tổ công tác. Các thành viên đã không quản ngại vất vả, gian khổ và hy sinh, ròng rã liên tục đi lại liên tục từ Sơn La, Thái Nguyên và Bắc Giang về Hà Nội”, Trung tá Vương Quốc Huy, Trưởng Công an phường Việt Hưng, cho biết.

Các trinh sát của Công an phường Việt Hưng đã nhiều ngày nắm bắt di, biến động của đối tượng Thành. Ngày 28/3, trinh sát xác định đối tượng Thành có những biểu hiện nghi vấn như đối tượng lái xe tải xuất phát từ Sóc Sơn đi thẳng hướng Sơn La… Nhận định đây là thời điểm thích hợp phá án, Ban Chỉ huy Công an phường Việt Hưng đã báo cáo lãnh đạo Công an quận Long Biên, đồng thời chỉ đạo 2 tổ công tác bám theo đối tượng trên cung đường dài từ Hà Nội lên Sơn La bằng nhiều phương tiện khác nhau.

Đối tượng Trần Văn Tiến.

Trong quá trình này, để tránh sự nghi ngờ của đối tượng, các trinh sát đã phải nằm gai, nếm mật trong những cánh rừng âm u của Sơn La với nhiệm vụ là theo dõi, nắm bắt quy luật hoạt động, số đối tượng gặp gỡ, trao đổi ma túy cũng như số vũ khí nóng chúng mang theo khi vận chuyển ma túy nhằm chống trả các lực lượng khi bị vây bắt.

Qua nguồn tin mà tổ công tác báo về, Ban chỉ huy Công an phường Việt Hưng đã báo cáo Ban chỉ huy Công an quận Long Biên cho họp án, nhằm tìm ra phương án tác chiến một cách tỉ mỉ nhất; cũng như lường trước các tình huống có thể xảy ra. Sau thời gian xác minh, kết hợp các biện pháp công tác trinh sát, các đơn vị quyết định phá án. Ban chỉ huy Công an quận Long Biên đã chỉ đạo thành lập 5 tổ công tác bám sát các đối tượng trong đường dây, trong đó 4 tổ công tác trực tiếp chặn bắt các đối tượng mang ma túy từ Sơn La về Hà Nội.

Hồi 23h30 ngày 2/4, tại quốc lộ 1B thuộc xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội, Công an phường Việt Hưng, Đội CSĐT tội phạm về ma túy và tổ công tác thuộc Đội CSGT số 5 thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã phối hợp tổ chức chặn bắt thành công và an toàn tuyệt đối đối tượng Thành về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Quá trình khám xét đã thu giữ trong bao tải trắng đối tượng Thành đặt tại sàn xe cạnh ghế lái có 13 bánh hình hộp chữ nhật chứa chất bột màu trắng. Tại chỗ, Thành khai nhận 13 bánh hình hộp trên là ma túy heroin có khối lượng 4,6 kg, trị giá khoảng trên 4 tỷ đồng . Mở rộng đấu tranh, ngày 4/4, các trinh sát bắt đối tượng Trần Văn Tiến.

Từ đây, một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy đã được điều tra, làm rõ. Quá trình điều tra xác định, đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy này là Tiến, đối tượng từng có tiền án về tội đánh bạc. Trước đó, trong những chuyến buôn bán lợn ở khu vực giáp biên giới Trung Quốc, đối tượng nắm bắt được nhu cầu mua hàng trắng của các đối tượng bên kia biên giới. Vì hám lời, đối tượng tìm nguồn ma túy trong nước rồi đưa ra nước ngoài bán... Đối tượng Tiến đã thuê Thành làm lái xe tải lôi kéo tham gia vào đường dây phạm tội.