Đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng được khám phá như thế nào

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Lào Cai hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án hình sự Sầm Văn Công cùng đồng phạm phạm tội "Chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng" và "Tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ".

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Lào Cai đã chuyển hồ sơ đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 4 đối tượng về các tội danh trên.

Các đối tượng gồm Sầm Văn Công (SN 2000, trú tại xã Tân An, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) bị đề nghị truy tố về tội "Chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng" và tội "Tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ"; Lê Văn Hoàng (SN 1998, ở tại phường Phước Long, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa); Phạm Hiển Vinh (SN 1988, ở tại thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách) và Đào Khương Cuộc (SN 1988, ở tại xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) cùng bị đề nghị truy tố về tội "Mua bán trái phép vũ khí quân dụng".

Khoảng đầu tháng 3/2024, trên không gian mạng xuất hiện một số đoạn clip đăng tải các hình ảnh, video quảng cáo mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ như súng quân dụng, đạn quân dụng, súng săn, dao, kiếm. Các đoạn clip trên đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, đặc biệt là giới trẻ… Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Văn Bàn phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng ANĐT Công an tỉnh Lào Cai đã nắm bắt được thông tin trên.

Cơ quan công an bắt và khám xét nhà đối tượng Sầm Văn Công.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai về việc tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trinh sát của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Lào Cai đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phá án. Sau một thời gian kiên trì nắm bắt, cơ quan công an đã dựng chân dung đối tượng nghi vấn là Sầm Văn Công.

"Công am hiểu về súng đạn, ngoài việc mua bán vũ khí quân dụng, đối tượng còn thực hiện hành vi chế tạo vũ khí. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, đối tượng có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó như sử dụng các nick ảo để đăng tải thông tin… ", nói về những khó khăn trong quá trình đấu tranh chuyên án, Trung tá Nguyễn Xuân Điệp, Phó Trưởng phòng ANĐT Công an tỉnh Lào Cai, cho biết.

Sau một thời gian theo dõi, căn cứ vào các tài liệu thu thập được, khoảng 18h ngày 12/3, Phòng ANĐT Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an huyện Văn Bàn đã triển khai lực lượng bắt quả tang Sầm Văn Công về hành vi "Chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng" và "Tàng trữ trái phép vật liệu nổ". Quá trình khám xét, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Lào Cai thu giữ tang vật gồm: 1 khẩu súng Colt M1911A1, 22 viên đạn súng Colt M1911A1; 15 viên đạn súng AK, 44 viên đạn súng quân dụng và nhiều dụng cụ chế tạo vũ khí khác.

Quá trình đấu tranh, Công khai nhận vào cuối năm 2023, đối tượng đã mua các loại vỏ đạn, đầu đạn, thuốc nổ, thuốc súng của nhiều người khác nhau quen biết trên mạng xã hội Facebook, Telegram. Sau khi mua các vật liệu về, Công gắn hạt lửa, nhồi thuốc súng…, rồi chế tạo thành viên đạn hoàn chỉnh.

Theo lời khai của Công, từ tháng 10/2023 đến khi bị phát hiện, Công đã chế tạo được khoảng 200 viên đạn súng cao su và khoảng 150 viên đạn vũ khí quân dụng. Trong đó, đối tượng đã bán được khoảng 180 viên đạn súng cao su. Công còn khai đã sử dụng khẩu súng Colt bắn khoảng 50 đến 60 viên đạn do mua và tự chế tạo được…

Ngoài ra, Công khai nhận mua đao, kiếm, dao từ Trung Quốc về bán kiếm lời từ nhiều năm nay rồi dùng tài khoản Facebook để bán trên mạng xã hội. Về khẩu súng Colt M1911A1, Công khai mua của một đối tượng quen biết trên mạng xã hội... Chắp nối các thông tin, các trinh sát đã xác định được đầu mối nghi vấn tại Khánh Hoà song cụ thể đối tượng là ai, địa chỉ ở đâu thì rất khó để xác định.

Vật chứng cơ quan công an thu giữ tại nhà Sầm Văn Công.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, một tổ công tác của Phòng ANĐT Công an tỉnh Lào Cai đã có mặt tại tỉnh Khánh Hòa tiến hành rà soát. Sau hơn một ngày rà soát, ngày 14/3, các tổ công tác tại Khánh Hòa đã xác định đối tượng nghi vấn là Lê Văn Hoàng. "Khi mới được cơ quan điều tra triệu tập, Hoàng không khai nhận hành vi phạm tội.

Trước và sau, Hoàng đều khai không quen biết với Công. Song trong quá trình tiếp xúc với Hoàng, cùng với việc đưa ra các chứng cứ đã thu thập được, các trinh sát đã vận động, thuyết phục đối tượng khai nhận hành vi phạm tội", trung tá Điệp nhớ lại. Quá trình khám xét, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Lào Cai đã thu giữ của Hoàng 8 viên đạn các loại, anh ta khai được một người quen biết trên mạng xã hội cho từ năm 2022 để sưu tầm…

Sau khi bắt giữ Hoàng, cán bộ Phòng ANĐT tiếp tục lần tìm mắt xích còn lại của đường dây. Quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn do các đối tượng chỉ trao đổi với nhau thông qua mạng xã hội, địa bàn cần tập trung xác minh rất rộng, hành vi phạm tội của các đối tượng có tính chất liên tỉnh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã dựng được chân dung đối tượng nghi vấn là Phạm Hiển Vinh trú tại tỉnh Sóc Trăng và tổ chức bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Vinh khai mua khẩu súng Colt M1911A1 của một đối tượng quen biết tại tỉnh Sóc Trăng. Ngoài ra, Vinh khai mua của một số đối tượng quen biết trên mạng xã hội hơn 200 viên đạn các loại… Từ lời khai của Vinh, tổ công tác của Phòng ANĐT Công an tỉnh Lào Cai xác định được đối tượng bán súng cho Vinh tên là Đào Khương Cuộc, đồng thời tiến hành xác minh, bắt giữ đối tượng Cuộc tại tỉnh Sóc Trăng.

Khoảng tháng 9/2023, qua một người quen, Vinh biết Cuộc. Qua trao đổi, Vinh biết Cuộc có khẩu súng K54 của bố đẻ để lại. Khi đó, Vinh đang có nhu cầu tìm súng quân dụng để sưu tầm nên đã bảo Cuộc cho xem khẩu súng trên. Lần đó, giao dịch của Vinh và Cuộc không thành do sau khi xem Vinh xác định không phải là súng K54 mà là súng Colt M1911A1. Phần khác là do súng đã cũ và hai bên cũng chưa thống nhất được giá bán nên Cuộc đã mang súng về nhà cất giữ.

Sau đó, đối tượng Vinh đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân liên hệ với tài khoản Facebook của Hoàng để trao đổi, thỏa thuận việc bán khẩu súng Colt M1911A1. Sau khi trao đổi, Hoàng đã đồng ý mua khẩu súng trên với giá 25 triệu đồng. Sau khi có khách mua hàng, đối tượng Vinh đã liên hệ với Cuộc, thỏa thuận mua khẩu súng trên với giá 13 triệu đồng. Vinh bảo Cuộc quay, chụp ảnh khẩu súng kèm thông tin như Hoàng đã yêu cầu; đồng thời đối tượng này đã chuyển trước cho Cuộc hơn 2 triệu đồng để đặt mua súng… Có video trên, Vinh chuyển cho Hoàng để Hoàng sử dụng khi có người hỏi mua khẩu súng quân dụng Colt M1911A1.

Khoảng tháng 9/2023, do muốn có súng quân dụng sử dụng, sau đó chụp ảnh và quay video việc sử dụng súng quân dụng rồi đăng lên mạng xã hội Facebook để câu "view", câu "like", Công đã liên lạc với Hoàng hỏi mua khẩu súng trên. Sau đó, theo yêu cầu của Hoàng, các đối tượng đã sử dụng mạng Telegram để trao đổi thông tin; hai bên đã thống nhất mua khẩu súng với giá 40 triệu đồng…

Về phần Vinh, sau khi nhận tiền, đối tượng đã liên hệ với Cuộc để mua súng. Sau đó, Vinh thuê người lái xe ôm ở tại thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách gặp Cuộc để giao tiền và nhận súng. Sau khi nhận được khẩu súng trên, Vinh đã tháo rời thành 4 bộ phận rồi gửi qua đường bưu điện cho Công. Nhận được các bưu phẩm do Vinh chuyển, Công đã lắp các linh kiện lại thành khẩu súng hoàn chỉnh. Sau đó, đối tượng đã một số lần mang ra bắn thử...