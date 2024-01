Đường dây lô đề, cá độ bóng đá tàng trữ nhiều hung khí

Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tạm giữ đối với Nguyễn Văn Cường (còn gọi là Cường "lỳ", SN 1989, ngụ TP Mỹ Tho) để làm rõ hành vi đánh bạc và có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra đã mời làm việc hơn 20 đối tượng, củng cố hồ sơ điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số đề, cá độ bóng đá.

Theo Công an tỉnh Tiền Giang, từ ngày 22/12, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an TP Mỹ Tho và Công an huyện Chợ Gạo đã quyết định triệt xoá đường dây cờ bạc này.

Cơ quan công an khám xét nơi ở đối tượng.

Đồng loạt, cơ quan công an đã làm việc 22 đối tượng (trong đó có Cường "lỳ)" về hành vi tổ chức đánh bạc.

Khám xét, cơ quan công an thu giữ nhiều tang vật có liên quan, gồm: 6 laptop và máy tính, 33 điện thoại di động, 1 iPad, hơn 130 triệu đồng, 2 môtô cùng nhiều hung khí, công cụ hỗ trợ như dao tự chế, bình xịt hơi cay cùng nhiều tang vật khác.

Số hung khí được thu giữ.

Các đối tượng đã thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số đề, cá độ bóng đá.

Thông qua mạng xã hội Facebook và mạng viễn thông, các đối tượng gọi điện, nhắn tin mua bán số đề, đặt cược tỷ lệ cá độ bóng đá.