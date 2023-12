Đường dây điện mất an toàn nguy hiểm ra sao?

Một số vị trí cột điện và đường dây xuống cấp tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn khiến người dân luôn sống trong cảnh lo sợ, nhất là vào những ngày mưa, ban đêm hoặc thời tiết xấu.

Mất an toàn đường dây điện luôn là vấn đề nhức nhối trong toàn xã hội, gây nên nhiều hậu quả đau thương, mất mát. Thống kê của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong năm 2022, tại 21 tỉnh thành phía nam đã xảy ra 360 vụ sự cố lưới điện, trong đó có 49 vụ sự cố gây ra tai nạn phóng điện do vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, làm 12 người chết và 45 người bị thương.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng đường dây điện mất an toàn. Đơn cử, nhiều đường dây điện được đi ngầm sau một thời gian sử dụng có xu hướng rò rỉ, chập điện do được đặt ở vị trí quá thấp, gần chân tường, dễ bị ẩm mục khi mưa lớn hoặc ngập sẽ bị tổn thương vật liệu cách điện bên ngoài, dẫn đến bong tróc, mục nát không cón khả năng cách điện an toàn. Ngoài ra, việc thiếu cầu dao, cầu chì bảo vệ, hay nhu cầu sử dụng điện cho gia đình tăng mà dây điện không được tăng cường tiết diện dẫn đến quá tải phát nhiệt lâu ngày cũng khiến đường dây điện dễ bị chập, rò rỉ điện.

Không chỉ vậy, đường dây điện bị hở cách điện, để ngoài trời lâu ngày nên bị lão hoá, mất khả năng đàn hồi cũng là những lý do gây mất an toàn cao. Theo đó, khi dây điện bị đứt, nứt nẻ, gãy lớp cách điện bên ngoài, bong tróc một phần hay nhiều phần của lớp vỏ bọc cách điện, phần lõi dây điện bên trong sẽ bị lộ ra (bị hở) dẫn đến tình trạng rò rỉ dòng điện, hoặc sương ẩm, nước mưa thấm vào các vị trí này sẽ dẫn đến tình trạng phóng điện hạ áp, phát nhiệt và chập cháy.

Mất an toàn đường dây điện tiềm ẩn nhiều nguy cơ đến tính mạng con người.

Đường dây điện khi chập, rò rỉ khi tiếp xúc sẽ khiến người dùng có cảm giác tê tay, đó là với những trường hợp cường độ dòng điện nhỏ. Trường hợp cường độ dòng điện cực lớn, việc này có thể gây nguy hiểm tính mạng con người. Bên cạnh đó, khả năng hoạt động của các thiết bị điện cũng bị gián đoạn do mật độ dòng điện không liên tục, từ đó tiềm ẩn nguy cơ chập cháy, thiệt hại lớn về tài sản.

Với nhiều hộ dân tại ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, sống chung với đường dây điện mất an toàn khiến các thành viên luôn có tâm trạng bất an. Ông T.X (50 tuổi) cho biết: “Đường dây điện ngay sau công tơ điện của nhà tôi có dấu hiệu rò rỉ đã khá lâu. Một lần, tôi kiểm tra công tơ và bị giật nhẹ. Tôi cảm thấy lo lắng vì công tơ nằm ngay vị trí trụ điện chính và trước cửa nhà, nguy cơ tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vậy nên giờ lúc nào cũng phải có người trông nhà, cửa thường xuyên mở chứ không dám khóa để còn kịp xử lý. Cuộc sống rất bất tiện”.

Vị trí trụ với nhiều dây điện chằng chịt sau công tơ khiến nhiều người lo lắng.

Cũng giống ông T.X, một người dân khác tại ấp Hòa Đông B cho biết nhà chị lợp mái tôn phải dùng luồng chống đường dây điện lên mấy nấc để cao hơn so với nhà, sau đó mua ống nhựa bọc dây điện lại, hỗ trợ bảo đảm an toàn. Ngày nắng thì không sao, chứ ngày mưa nơm nớp lo bị nhiễm điện.

Để đảm bảo an toàn đường dây điện, mỗi người nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa đơn giản, đặc biệt khi cần tiếp xúc gần thiết bị điện và khu vực có nhiều đường dây điện phức tạp, để giảm tối thiểu nguy cơ thương tích cho bản thân và mọi người xung quanh.

Một số quy tắc đảm bảo an toàn gồm: Kiểm tra các ổ cắm có quá tải không bằng các bộ điều hợp, không nên sử dụng ổ điện có dây cắm ngắn và nối tiếp nhiều ổ bởi sẽ tăng nguy cơ gây hỏa hoạn. Tắt và rút phích cắm các thiết bi điện khi vệ sinh hoặc kiểm tra. Bố trí, sắp xếp đường dây điện gọn gàng. Không sử dụng các loại máy bay điều khiển hay thả diều gần đường dây điện. Không sử dụng thiết bị điện ở khu vực ẩm ướt, không để trẻ em chơi gần hoặc leo trèo quanh khu vực điện…