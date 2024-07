Được hay mất khi xem lén điện thoại của người yêu?

Một số người nảy sinh thôi thúc muốn kiểm tra điện thoại của người yêu ngay khi thấy nó để không và mở khóa. Nguyên nhân là họ muốn thỏa mãn cơn tò mò hoặc đơn giản cho rằng bản thân cũng có quyền được biết những bí mật trong điện thoại nửa kia.

Tiến sĩ Ernesto Lira de la Rosa, nhà tâm lý học kiêm cố vấn cho Tổ chức Nghiên cứu Hope for Depression, cho biết hành vi này không có gì lạ. Thực tế, có không ít người nghĩ đến việc kiểm tra tin nhắn, ảnh, email hoặc lịch sử internet riêng tư của người yêu.

Đối phương có thể đã từng làm tổn thương họ và họ tin rằng việc xem qua tin nhắn sẽ giúp lấy lại niềm tin đã mất. Trường hợp khác, họ đơn giản chỉ tò mò và nghĩ rằng nhìn trộm một chút cũng chẳng hại gì. Tuy nhiên, điều này thực chất gây ra nhiều vấn đề hơn thế, theo Self.

Tiến sĩ Lira nhận định rằng mọi người có thể không mấy yên tâm hơn sau khi xem lén điện thoại người yêu. Nếu không tìm thấy điều gì đáng ngờ, cảm giác tội lỗi có thể sẽ dâng cao vì họ đã xâm phạm quyền riêng tư của đối phương.

Trong trường hợp phát hiện điều khả nghi, chẳng hạn tin nhắn từ một số điện thoại lạ, nhiều người sẽ cảm thấy khó chịu, lo lắng và thậm chí còn muốn tiếp tục kiểm tra điện thoại của người yêu. Điều này có thể biến họ trở thành một người có chứng ám ảnh cao.

Thêm vào đó, tiến sĩ Lira chỉ ra rằng việc bí mật theo dõi đối phương có khả năng cao gây chia rẽ trong tình yêu. Một mối quan hệ lành mạnh cần có giới hạn cho phép mỗi người có không gian riêng.

Mong muốn giữ một số thứ riêng tư, như cuộc trò chuyện với bạn bè hay những bức ảnh selfie xấu, là điều bình thường. Chỉ vì người yêu không cho xem điện thoại không có nghĩa là họ đang che giấu điều gì đó.

Ngay cả khi nửa kia từng có những hành động như nói dối hay ngoại tình trong quá khứ, việc đa nghi và liên tục theo dõi họ sẽ khó cải thiện được mối quan hệ.

Thay vì tiếp tục thỏa mãn cơn tò mò kiểm tra điện thoại người yêu, tiến sĩ Lira khuyến khích mọi người tìm hiểu về nguyên nhân đằng sau hành vi này.

Chẳng hạn, chúng ta có thể đang cảm thấy bất an vì lo lắng rằng đối phương không quan tâm đến mình. Hay nhiều người trở nên đa nghi vì đối phương từng ngoại tình tư tưởng. Một khi thấu hiểu nguồn gốc của những nghi ngờ, vấn đề có thể được giải quyết bằng giao tiếp cởi mở.

Tiến sĩ Lira gợi ý chúng ta có thể bắt đầu cuộc trò chuyện như "Em biết điều này nghe có vẻ cực đoan, nhưng đôi khi em thấy lo lắng về mối quan hệ của chúng mình và sợ rằng anh sẽ bỏ đi", hoặc "Anh biết em đã cởi mở với anh nhiều hơn dạo gần đây, nhưng anh vẫn không vượt được nỗi lo lắng em quá gần gũi với đồng nghiệp của mình".

Sau khi trò chuyện thẳng thắn, bước tiếp theo là cùng nhau tìm ra cách giải quyết có thể hài lòng cả hai. Điều này đồng nghĩa với việc hai bên cần có những thỏa hiệp hợp lý để xây dựng lại niềm tin trong mối quan hệ.

Chẳng hạn, người yêu có thể không thoải mái với việc đối phương đọc hết các tin nhắn mạng xã hội nhưng sẵn sàng hạn chế liên lạc với những đối tượng người yêu không thích.

Suy cho cùng, điều đa số mọi người cần là sự an tâm và tin tưởng trong tình yêu. Song, giao tiếp chân thành và hiệu quả mới là phương án đúng đắn hơn theo dõi và lén lút kiểm tra điện thoại của người yêu.

