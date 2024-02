Đức Pháp chủ Thích Trí Quảng thuyết pháp đầu năm vào mùng 3 Tết

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - có khóa pháp thoại đầu năm vào sáng mùng 3 Tết tại chùa Huê Nghiêm.

Hòa thượng Thích Lệ Trang - trụ trì chùa Huê Nghiêm 2 (TP.HCM) - thông báo 7h mùng 3 tháng Giêng, phật tử đạo tràng Pháp Hoa trở về chùa Huê Nghiêm lễ Phật, nghe pháp thoại đầu năm của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng.

Đây cũng là dịp chư tăng, ni và các phật tử muốn tham kiến, khánh tuế Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) theo truyền thống và tâm nguyện tham dự.

Đức Pháp Chủ căn dặn tăng, ni, Phật tử lấy giới luật làm thầy để khai phóng con đường tâm linh.

Trước đó, trong lời chúc Tết Nguyên đán, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, đã căn dặn các chư vị tăng, ni, phật tử trong và ngoài nước.

Đức Pháp Chủ nói rằng đối với người con Phật không gì ý nghĩa hơn việc nỗ lực và phụng sự. "Lấy giới học làm lộ trình căn bản trong quá trình tu tập, lấy giới luật làm thầy để khai phóng con đường tâm linh trở về bến Giác. Đó là cách để trang nghiêm tự thân, góp phần trang nghiêm cho Giáo hội", Đức Pháp Chủ nêu.

Đệ tứ Đức Pháp chủ GHPGVN nhắc lại quan niệm của Phật giáo về ngày xuân nghĩa là an lành, cho nên tất cả tăng, ni tập trung vào việc tu tập thiền quán làm sao tâm được an lành, trí được sáng suốt để nhìn thấy sự thật của sự vật để tránh mắc sai lầm, đảm bảo sự an lành trong cuộc sống trong hiện tại và tương lai.

Đức Pháp chủ cũng mong mỏi tăng, ni và phật tử trong năm mới thể hiện tinh thần tri ân đối với bốn ân lớn: ân cha mẹ sinh thành, ân tam bảo, ân tiền nhân dựng nước và giữ nước, ân chúng sinh giúp đỡ, tiếp tục đẩy mạnh công tác từ thiện để xây dựng xã hội an lành và hạnh phúc.