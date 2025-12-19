Đưa 52 ngư dân vào đảo Song Tử Tây an toàn

Trong quá trình khởi động để di chuyển thu gom người, các thúng đang đánh bắt xung quanh khu vực, hầm máy tàu cá bất ngờ bốc khói và xảy ra cháy, ngọn lửa sau đó lan rộng, bùng phát dữ dội.

Chiều 19/12, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết, đơn vị vừa phối hợp hỗ trợ, đưa 52 ngư dân trên tàu cá QNa 91917-TS gặp nạn trên biển vào đảo Song Tử Tây (đặc khu Trường Sa) an toàn.

Tàu cá QNa 91917-TS do ông Huỳnh Văn Hậu, trú tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng làm thuyền trưởng, xuất bến ngày 11/11 tại cảng An Hòa, hành nghề câu mực trên ngư trường Trường Sa.

Đến ngày 17/12, trong quá trình khởi động máy để di chuyển thu gom người và các thúng đang đánh bắt xung quanh khu vực, hầm máy bất ngờ bốc khói và xảy ra cháy.

Các ngư dân đã khẩn trương hô hoán, tìm cách chữa cháy. Tuy nhiên do thời tiết gió lớn, cùng lượng dầu trong khoang máy nhiều, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bùng phát dữ dội. Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có 5 ngư dân, 47 ngư dân còn lại đang đánh bắt trên các thúng. Đến khoảng 2 giờ sáng cùng ngày (17/12), đám cháy bao trùm toàn bộ ca bin, các ngư dân trên tàu buộc phải thả một thúng xuống biển để thoát thân.

Đến 9 giờ sáng 17/12, thuyền trưởng Huỳnh Văn Hậu liên lạc được với tàu mang số hiệu 90779-TS của tỉnh Đắk Lắk và được tàu này hỗ trợ đưa toàn bộ 52 ngư dân lên tàu an toàn.

Đến 7 giờ sáng 18/12, tàu KN364 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển được điều động tiếp cận, đón và đưa các ngư dân về đảo Song Tử Tây.

Tại đây, cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tổ chức tiếp nhận, bố trí nơi ăn, nghỉ; đồng thời khám bệnh, cấp phát thuốc và hỗ trợ nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu cho các ngư dân.

Hiện sức khỏe, tinh thần của 52 ngư dân ổn định.




