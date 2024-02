Du lịch miền Bắc lãi đậm dịp Tết

Trong dịp Tết Nguyên đán 2024, các địa điểm du lịch tại miền Bắc đều đông đúc. Du khách năm nay có xu hướng chọn lựa các điểm đến di sản, tâm linh, văn hóa nổi tiếng.

Khách du lịch có xu hướng chọn lựa các điểm đến di sản, tâm linh nổi tiếng ngày đầu năm mới. Ảnh: Linh Hoàng.

Dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, khách du lịch có xu hướng chọn lựa các điểm đến di sản, tâm linh nổi tiếng. Các địa điểm vùng núi phía Bắc thu hút đông khách nhờ hoa mận, mơ, đào rừng nở rộ. Xu hướng du lịch tự túc, nhóm nhỏ, gia đình, tự đặt dịch vụ tại điểm đến gia tăng, đặc biệt là ở các điểm đến gần.

Giai đoạn này cũng ghi nhận số lượng khách quốc tế đến tăng cao ở nhiều địa phương, góp phần mang lại doanh thu trên nghìn tỷ đồng. Tại khu vực miền Bắc, Hà Nội ước đón và phục vụ 653.000 lượt khách, tăng 21,6%; Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.350 tỷ đồng , tăng 35,1%. Thanh Hóa ước đón và phục vụ 635.000 lượt khách, tăng 48,7%; Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 588 tỷ đồng , tăng 51,2%.

Hà Giang

Tính riêng dịp nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 8/2 đến hết ngày 14/2, khách du lịch đến Hà Giang đạt 156.200 lượt, tăng 81,6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế là 2.273 lượt người, khách nội địa là 153.927 lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 387,3 tỷ đồng .

Thời tiết Hà Giang trong kỳ nghỉ lễ này có nắng đẹp, trời trong thuận lợi cho du khách tham quan, check-in. Mùng 4 Tết, nhiều cung đường tại Hà Giang xảy ra tình trạng tắc đường cục bộ do lượng khách đến địa phương này trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tăng đột biến.

Du khách check-in tại Hà Giang. Ảnh: Phương Thảo.

Theo ông Lại Quốc Tĩnh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tình Hà Giang, việc tắc đường cục bộ xảy ra tại đoạn qua các điểm đến nổi tiếng của Hà Giang như nhà của Pao, dốc Thẩm Mã, cổng trời Quản Bạ, cột cờ Lũng Cú, sông Nho Quế. Thời gian ùn tắc kéo dài khoảng 2-3 tiếng, sau đó các phương tiện lưu thông bình thường. Các cơ sở lưu trú đạt chuẩn và cao cấp ở Đồng Văn, Mèo Vạc đạt 100% công suất.

"Lượng khách đến cao nguyên đá Đồng Văn tăng đột biến trong dịp Tết Nguyên đán. Hầu hết cơ sở lưu trú trên địa bàn đã kín phòng đến hết 15 tháng Giêng. Nhiều lễ hội của người dân địa phương trong dịp này cũng thu hút du khách trải nghiệm. Ngoài ra, hoa đào nở đúng dịp Tết nên thời gian cuối tháng 2 và tháng 3 năm nay dự kiến Hà Giang sẽ tiếp tục thu hút khách", ông Tĩnh nói.

Quảng Ninh

Trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, từ ngày 10-14/2, toàn tỉnh đón trên 800.000 lượt khách, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó thị trường khách quốc tế khởi sắc với gần 109.000 lượt khách. Đầu xuân năm mới, các điểm đến văn hóa tâm linh của tỉnh tiếp tục là trọng điểm thu hút du khách, lượng khách đến tăng từ 6-8 lần so với ngày thường.

Khu di tích danh thắng Yên Tử (TP Uông Bí) đón trên 62.000 lượt khách, đền Cửa Ông (TP Cẩm Phả) đón trên 76.000 lượt khách, khu di tích lịch sử nhà Trần (thị xã Đông Triều) đón gần 57.500 lượt khách...

Các điểm du lịch nổi tiếng, khu vui chơi giải trí cũng đón lượng khách tăng từ 40-50%, như Vịnh Hạ Long đón trên 46.000 lượt khách, gấp 2 lần cùng kỳ năm 2023, Bảo tàng Quảng Ninh đón trên 4.200 lượt khách....

Du khách check-in tại bãi biển Bãi Cháy (Hạ Long, Quảng Ninh). Ảnh: Quốc Nam.

Đặc biệt, ngay trong ngày đầu năm Giáp Thìn 2024, Quảng Ninh đã đón nhiều đoàn khách lớn. Trong ngày 10/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán), địa điểm đón đoàn 298 du khách từ Đài Loan, Hàn Quốc đến Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long “xông đất”, tham quan Vịnh Hạ Long.

Cũng trong ngày mùng 1 Tết, Sở Du lịch và TP Hạ Long đã tổ chức đón hơn 300 du khách quốc tế đến từ Ấn Độ, Đài Loan, Trung Quốc. Tại TP Móng Cái, ngay trong ngày mùng 1, đã có gần 1.000 khách du lịch nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái. Đến ngày 13/2 (tức ngày mùng 4 Tết), Quảng Ninh tiếp tục đón tàu biển Zhao Shang Yi Dun chở 600 du khách đến từ Trung Quốc cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Đây là chuyến tàu biển du lịch quốc tế đầu tiên cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long trong năm mới Giáp Thìn 2024.

Ninh Bình

Ninh Bình tiếp tục là điểm đến hot, tăng trưởng mạnh tại miền Bắc. Từ ngày 29 Tết đến mùng 5 Tết, du lịch Ninh Bình ước đón 580.000 lượt khách, tăng 46% so với Tết năm 2023. Doanh thu ước đạt trên 700 tỉ đồng .

Chùa Bái Đính là điểm đến có lượng khách đông nhất với 170.000 lượt khách, khu du lịch Tràng An, phố cổ Hoa Lư cũng thu hút lượng khách lớn. Công suất phòng đạt 80-85%, cao điểm từ mùng 3 đến mùng 5 Tết.

Du lịch Ninh Bình ước đón 580.000 lượt khách, tăng 46% so với Tết năm 2023. Ảnh: Hoàng Linh, Thạch Thảo.

Để có thêm trải nghiệm cho du khách đến với Ninh Bình, nhiều hoạt động hấp dẫn được tổ chức xuyên suốt kỳ nghỉ lễ.

Khu phố cổ Hoa Lư tổ chức chương trình âm nhạc và bắn pháo hoa chào đón năm mới tại sân khấu Thủy Đình. Khu du lịch sinh thái Thung Nham có chương trình Tìm về ký ức Tết xưa với nhiều hoạt động như không gian nghệ thuật truyền thống, hoạt động vui Tết Thái, Mường như nấu rượu, nấu mèn mèn, đồ xôi, dệt vải, trò chơi dân gian… vào tối mùng 3, 4, 5 Tết Giáp Thìn.

Sa Pa

Bà Hoàng Thị Vượng, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thị xã Sa Pa, cho biết trong kỳ nghỉ Tết nguyên đán, thị xã Sa Pa đã đón 112.315 lượt khách (tăng 23.500 lượt so với cùng kỳ năm 2023). Trong đó khách quốc tế đạt 4.624 lượt (tăng 2.308 lượt so với cùng kỳ). Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch và dịch vụ ước đạt 387,7 tỷ đồng , tăng 83 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Một số điểm tham quan tại Sa Pa mở cửa phục vụ du khách trong suốt kỳ nghỉ như Cát Cát, cáp treo Fansipan... Ảnh: Vượng Hoàng.

Để đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch, một số điểm tham quan tại Sa Pa đã mở cửa phục vụ du khách trong suốt kỳ nghỉ như Cát Cát, cáp treo Fansipan, Hàm Rồng, Thác Bạc. Các điểm du lịch còn lại đã đồng loạt mở cửa hoạt động trở lại từ ngày 13/2 (mùng 4 Tết).

Các cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ đã chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về việc niêm yết và bán đúng giá dịch vụ. Công suất buồng phòng bình quân trong cả kỳ nghỉ lễ đạt khoảng 70%. Cao điểm, ngày 13-14/2 đạt 98%. Hầu hết cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống mở cửa hoạt động trở lại từ ngày 11/2 (mùng 2 Tết).