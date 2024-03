Du lịch Hong Kong vẫn chờ thêm những 'Taylor Swift'

Bỏ lỡ cơ hội mời Taylor Swift, ngành khách sạn tại Hong Kong vẫn mong chờ vào các sự kiện lớn khác để phục hồi kinh doanh.

Giá phòng các khách sạn tại Hong Kong đang giảm mức phí để thu hút khách du lịch. Ảnh: @zixian_jin

Theo SCMP, các khách sạn tại Hong Kong (Trung Quốc) đang tập trung vào việc tổ chức sự kiện thể thao, nghệ thuật, tiêu dùng và giải trí nhằm kích thích sự phát triển của ngành du lịch. Hành động của họ càng mạnh mẽ hơn sau khi bỏ lỡ cơ hội tổ chức The Eras Tour cùng Taylor Swift.

Tour diễn vòng quanh thế giới của giọng ca Lover thực sự thúc đẩy kinh tế. Các chuyến bay cháy vé, phòng khách sạn đều được đặt trước và doanh thu của nhà hàng cũng tăng cao. Sức hút từ nữ Taylor Swift tạo ra một hiệu ứng kinh tế vượt trội, khiến mỗi bước di chuyển trở thành một cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp địa phương.

Không có Taylor Swift, Hong Kong đang đặt kỳ vọng vào Hong Kong Rugby Sevens (Giải bóng bầu dục 7 người Hong Kong) và Art Basel (loạt hoạt động triển lãm nổi tiếng) - 2 sự kiện toàn cầu có thể thu hút hàng triệu du khách.

Sự sẵn lòng chi tiêu của khách quốc tế tại những sự kiện này không chỉ mang lại lợi ích cho ngành khách sạn và giải trí, mà còn tạo ra cơ hội phát triển cho các lĩnh vực liên quan khác.

Du lịch Hong Kong vẫn chờ hồi phục

Với dân số chỉ khoảng 7,5 triệu người, Hong Kong nổi tiếng là một trong những trung tâm kinh tế phụ thuộc vào du lịch để thúc đẩy hoạt động bán lẻ. Trước khi đại dịch Covid-19 xuất hiện, du khách từ Trung Quốc đại lục đến Hong Kong chiếm tới 30% tổng doanh thu bán lẻ của thành phố, theo dữ liệu từ Công ty tư vấn bất động sản CBRE.

Trong lĩnh vực khách sạn, năm 2023 chứng kiến sự phục hồi đáng kể ở Hong Kong với tỷ lệ lấp đầy hàng tháng dao động 66-87%, cao hơn so với mức 55%-75% vào năm 2022, theo số liệu được tổng hợp bởi Colliers. Mặc dù có sự phục hồi, tỷ lệ lấp đầy vẫn thấp hơn so với mức 82-94% vào năm 2018, trước khi Hong Kong gặp phải những biến động chính trị và xã hội.

Tỷ lệ lấp đầy phòng khách sạn ở Hong Kong vào năm 2023 vẫn chưa cao như 2018. Ảnh: @theparklanehongkong.

Trong năm nay, Hội du lịch Hong Kong dự kiến đón tiếp 46 triệu du khách, tăng 35% so với năm 2023. Tuy nhiên, con số này chỉ đạt khoảng 70% so với con số 65 triệu du khách vào năm 2018. Ngoài ra, dự kiến số tiền chi trả qua đêm của du khách sẽ giảm xuống 5.800 HKD (khoảng 741 USD ) trong năm nay, giảm 16,4% so với mức 6.939 HKD vào năm 2023.

Theo Shaman Chellaram, Giám đốc cấp cao, đồng thời là cố vấn về khách sạn châu Á tại Colliers, phân khúc MICE (Hội nghị, Khen thưởng, Hội thảo và Triển lãm) đóng vai trò quan trọng trong ngành khách sạn của Hong Kong.

Ông cũng nhấn mạnh rằng việc mở cửa sân vận động tại Kai Tak vào năm 2025, với sức chứa lên đến 50.000 người, sẽ là một bước ngoặt quan trọng cho việc tổ chức các sự kiện quốc tế quy mô lớn. Điều quan trọng là thu hút những nghệ sĩ quốc tế để biểu diễn, nhằm khuyến khích du khách quốc tế đến tham dự.

Hiệu ứng Taylor Swift đáng ghen tị

Singapore và Nhật Bản được Taylor Swift chọn làm điểm dừng chân trong tour diễn của mình và không ngạc nhiên khi vé các đêm nhạc đều được bán hết ngay từ trước. Chính phủ Singapore thậm chí còn bỏ ra một khoản tiền lớn, lên đến 3 triệu USD cho mỗi đêm diễn, nhằm đảm bảo rằng đảo quốc Sư Tử sẽ trở thành điểm đến độc quyền của Taylor Swift ở khu vực Đông Nam Á.

Các quan chức Singapore giải thích thỏa thuận này bằng cách chỉ ra lợi ích du lịch mà nó mang lại. Theo báo cáo địa phương, số lượng chuyến bay đến Singapore trong khoảng thời gian ngày 1-9/3 tăng lên đến 186%. Nhu cầu về khách sạn và dịch vụ lưu trú cũng tăng lên gấp 5 lần.

Ở Nhật Bản, 4 đêm diễn của Taylor Swift tại thành phố Tokyo không chỉ làm nên lịch sử, mà còn góp phần tạo ra một hiệu ứng kinh tế khổng lồ, ước tính khoảng 34,1 tỷ yên (tương đương 230 triệu USD ).

Fan Nhật Bản check-in trước buổi diễn của Taylor Swift hôm 7/2. Ảnh: Maiko Akazawa.

Theo dữ liệu từ Công ty nghiên cứu AskPro vào tháng 6/2023, The Eras Tour có tiềm năng tạo ra 4,6 tỷ USD chi tiêu của người tiêu dùng chỉ riêng ở Mỹ.

Nếu Taylor Swift biểu diễn ở Hong Kong, các chủ khách sạn tin rằng không chỉ hoạt động kinh doanh sẽ được cải thiện mà còn nâng cao hình ảnh của cả nước trong lòng du khách quốc tế.

Kỳ vọng vào các sự kiện khác

Cơn sốt Taylor Swift dường như mang lại sức sống mới cho nền kinh tế sau đại dịch. Các khách sạn nổi tiếng như The Park Lane Hong Kong và các địa điểm thuộc tập đoàn Magnificent Hotel Investments đang đặt hy vọng vào sự tăng trưởng của lượng du khách từ các sự kiện lớn trong tương lai.

Ông William Cheng, chủ tịch của Magnificent Hotel, một tập đoàn với 8 khách sạn có tổng cộng 3.000 phòng ở Hong Kong, chia sẻ: “Trong tháng này, tỷ lệ lấp đầy của chúng tôi vẫn duy trì ở mức cao 90%, nhưng giá phòng giảm mạnh chỉ còn khoảng 50% so với năm 2018. Nhiều khách sạn ở Causeway Bay đang tính phí chỉ 500 HKD một đêm. Mức giá này hiện không mang lại lợi nhuận. Các khách sạn tầm trung đang gặp khó khăn”.

Hiện tại, chỉ có 1/3 những ngày còn lại trong năm được coi là "ngày tốt" cho các khách sạn với điểm sáng là các ngày lễ quốc gia. Ngoài các sự kiện như Hong Kong Rugby Sevens, du lịch có thể nhận được đà tăng trưởng từ các triển lãm điện tử, hội chợ thời trang vào tháng tới.

"Giữa các sự kiện và hội chợ này, sẽ có những khoảng trống. Và vào những ngày đó, kinh doanh sẽ lại tuột dốc. Ngoài ra, không phải tất cả các hội chợ đều mang lại lợi ích cho ngành khách sạn. Một số các sự kiện chỉ tầm trung, thu hút một số lượng không đáng kể du khách", ông Cheng lưu ý.

Nhiều sự kiện quốc gia được các khách sạn kỳ vọng hút khách du lịch đến Hong Kong. Ảnh: @hongjxxky888, @jrtography.

The Park Lane Hong Kong, một trong những khách sạn lớn nhất ở khu mua sắm Causeway Bay, đặt cược vào 80 sự kiện sắp tổ chức trong năm nay để thu hút nhiều khách hàng sẵn sàng chi trả mức phí cao.

Luc Bollen, Giám đốc điều hành của khách sạn, cho biết: "Chúng tôi đã hợp tác cho các sự kiện lớn như Clockenflap, Tennis Open, Hong Kong Snooker All-Star Challenge và nhiều sự kiện khác. Những sự kiện này được cho là mang lại sức hút đặc biệt đối với các nhóm người thế hệ Millennial và Gen Z đang tìm kiếm những trải nghiệm mới và sâu sắc".

Đồng thời, khách sạn sẽ kỷ niệm 50 năm thành lập trong năm nay. "Đội ngũ của chúng tôi đang tạo ra một loạt các ưu đãi hấp dẫn về thức ăn và đồ uống, gói phòng, các ưu đãi sự kiện tập trung vào nghệ thuật và sức khỏe, cùng với sách hướng dẫn số Wonder Trails: Guide to the Best 50 (tạm dịch: Wonder Trails: 50 điểm đến tốt nhất) để khách hàng khám phá những viên ngọc của địa phương và đảm bảo kỳ nghỉ của họ là đáng nhớ và thú vị", Bollen chia sẻ.