Chính phủ đề xuất bổ sung ngày 24/11 và 27/7 là ngày nghỉ làm việc hưởng nguyên lương, trong đó ngày 24/11 áp dụng từ năm 2026.

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 18/11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải.

Về ngày nghỉ lễ, Tết hằng năm, Bộ trưởng cho biết, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, ý kiến thẩm tra và kết luận của cơ quan có thẩm quyền, dự thảo Luật bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7) là ngày nghỉ làm việc hưởng nguyên lương. Trong đó, Ngày Văn hóa Việt Nam được áp dụng từ năm 2026.

Về cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, theo ông Nguyễn Tiến Hải, dự thảo bổ sung nghĩa vụ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động định kỳ hằng tháng thông báo cho bên thuê lại về việc thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động.

Chính phủ cũng đề xuất bổ sung quyền của bên thuê lại yêu cầu doanh nghiệp cho thuê lại lao động trả đủ tiền lương và nghĩa vụ báo cáo cơ quan quản lý nhà nước khi phát hiện vi phạm về tiền lương, bảo hiểm và các chế độ của người lao động.

Dự thảo cũng hoàn thiện quy định về hậu kiểm đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trữ; quy định cụ thể điều khoản chuyển tiếp đối với hoạt động cho thuê lại lao động và kinh doanh dịch vụ việc làm.

Về phân định trách nhiệm quản lý Nhà nước, dự thảo chỉnh lý theo hướng Bộ Nội vụ thực hiện quản lý Nhà nước đối với Hội Chữ thập đỏ theo pháp luật về hội. Các bộ, cơ quan ngang bộ quản lý, hướng dẫn hoạt động chữ thập đỏ theo phân công của Chính phủ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, việc phân định này nhằm bảo đảm rõ trách nhiệm, đúng thẩm quyền, khắc phục tình trạng chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ giữa các cơ quan.

“Đối với những vấn đề có tính chất tổng thể liên quan đến định hướng phát triển và hoàn thiện chính sách của cả năm luật, Chính phủ tiếp thu các ý kiến xác đáng của đại biểu Quốc hội và sẽ tiếp tục nghiên cứu trong quá trình sửa đổi toàn diện các luật”, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải nói.

Quang cảnh phiên họp chiều 18/11.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát những nội dung đã tiếp thu, các vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm và những quy định liên quan trực tiếp đến tổ chức thi hành.

Đặc biệt, cần kịp thời xử lý những nội dung chưa rõ hoặc có thể phát sinh vướng mắc, khoảng trống pháp lý trong quá trình thực hiện, nhất là hoạt động cho thuê lại lao động, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý khẩn trương đánh giá toàn diện mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của các tổ chức dịch vụ việc làm, làm cơ sở cho quá trình sửa đổi toàn diện Luật Việc làm. Việc sửa đổi cần phù hợp với yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền và nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ việc làm.

Bên cạnh đó, cơ quan soạn thảo cần rà soát kỹ các nội dung sửa đổi của nhóm 5 luật và những luật khác đang được sửa đổi cùng thời điểm, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, không chồng chéo về nội dung, kỹ thuật lập pháp và hiệu lực thi hành.

Nếu đề xuất về ngày nghỉ lễ, Tết hằng năm được Quốc hội thông qua, người lao động có thêm 2 ngày nghỉ hưởng nguyên lương mỗi năm so với quy định hiện hành. Theo Bộ luật Lao động hiện hành, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 11 ngày lễ, Tết hằng năm, gồm: Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Âm lịch (5 ngày), Ngày Chiến thắng 30/4 (1 ngày), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1 ngày), Quốc khánh 2/9 (2 ngày) và Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày, 10/3 Âm lịch).