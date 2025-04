Dự kiến huyện đảo Trường Sa thành đặc khu

Sáng 17/4, trao đổi PV VietNamNet, ông Võ Chí Vương, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa, cho biết, địa phương đã có phương án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã.

Với phương án được đưa ra, tỉnh Khánh Hòa có 132 đơn vị hành chính cấp xã, hiện còn 40 đơn vị (gồm 29 xã, 10 phường) và tương đương 69,69% đơn vị hành chính được hợp nhất. Đặc biệt, huyện đảo Trường Sa sẽ trở thành đặc khu. Đối với TP Nha Trang, trung tâm kinh tế - du lịch của tỉnh, dự kiến sắp xếp từ 22 xã, phường xuống còn 3 đơn vị.

Cụ thể hơn, TP Nha Trang sẽ tổ chức từ 22 đơn vị cũ thành 3 phường mới, gồm: phường Nha Trang, phường Bắc Nha Trang và phường Nam Nha Trang.

Trong khi TP Cam Ranh giảm từ 15 xuống còn 5 đơn vị cấp xã. Còn thị xã Ninh Hòa từ 28 phường, xã được sắp xếp thành 8. Huyện Vạn Ninh sau sắp xếp còn 5 xã sau khi sắp xếp 13 đơn vị; huyện Diên Khánh sẽ còn 6 xã sau khi sáp nhập từ 17 đơn vị; huyện Khánh Vĩnh 14 xã còn 5 và huyện Khánh Sơn từ 8 xã sẽ còn 3.

Đặc biệt, huyện đảo Trường Sa giữ nguyên một đơn vị hành chính cấp cơ sở trở thành đặc khu của tỉnh Khánh Hòa. Các xã phường mới thành lập sẽ được đặt tên theo số thứ tự hoặc tên đơn vị hành chính cấp huyện đi kèm số, nhằm thuận lợi cho việc quản lý dữ liệu và hành chính công.

UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã và thành phố hoàn thiện đề án chi tiết, lấy ý kiến người dân và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 25/5.

Trước đó, tại Nghị quyết 60 của Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương khóa 13, Trung ương dự kiến hợp nhất tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Khánh Hòa, lấy tên là tỉnh Khánh Hòa, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Khánh Hoà hiện nay.

Hôm qua (16/4), chia sẻ với PV VietNamNet, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, cho biết mới đây, ông cùng một số cán bộ sở ngành của tỉnh đã làm việc với tỉnh Ninh Thuận để trao đổi, thống nhất về bộ máy tổ chức, trụ sở hành chính và định hướng phát triển Trường Sa trở thành đặc khu biển đảo.

Trong cuộc họp bàn luận một số nội dung phối hợp xây dựng đề án sắp xếp, sáp nhập hai tỉnh, lộ trình thực hiện; sắp xếp trụ sở làm việc, tài sản công, chế độ hỗ trợ cán bộ cùng một số vấn đề liên quan.

