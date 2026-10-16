Dự kiến chi thường xuyên 2,06 triệu tỷ đồng năm 2027

Trung ương đồng ý dự toán ngân sách năm 2027 với chi đầu tư phát triển khoảng 1,76 triệu tỷ đồng; chi thường xuyên 2,06 triệu tỷ đồng, gồm chi cải cách tiền lương.

Thông tin trên được Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nêu khi truyền đạt những nội dung cơ bản về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch năm 2027, tại hội nghị toàn quốc do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức sáng 16/10.

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc.

Kiên quyết khắc phục đầu tư sân bay, cảng biển theo phong trào

Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, Trung ương xác định mục tiêu tổng quát của năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Trung ương thống nhất 45 chỉ tiêu chủ yếu năm 2027, gồm: Tăng trưởng GDP từ 10% trở lên; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng khoảng 4,5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 14%; kim ngạch xuất khẩu tăng 15%, nhập khẩu tăng 12%; tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội 36-38% GDP; năng suất lao động tăng 8,6%; đón 28-29 triệu lượt khách quốc tế.

“Trung ương đồng thời xác định mục tiêu tăng trưởng GRDP của từng tỉnh, thành phố, trong đó có 30/34 địa phương có mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên. Trong đó Hà Nội 11,1%; TP.HCM 10,4%; Hải Phòng 13%; Quảng Ninh 12%”, Phó thủ tướng Thường trực nói.

Về dự toán ngân sách năm 2027 và các chủ trương lớn về tài chính - ngân sách, theo Phó thủ tướng Thường trực, Trung ương đồng ý phấn đấu thu ngân sách năm 2027 tăng khoảng 9,1% so với thực hiện năm 2026.

Theo đó, tổng thu ngân sách Nhà nước khoảng 3,33 triệu tỷ đồng , tỷ lệ huy động vào ngân sách Nhà nước khoảng 20,2% GDP.

“Tổng chi khoảng 4,07 triệu tỷ đồng , trong đó chi đầu tư phát triển khoảng 1,76 triệu tỷ đồng (chiếm 43% tổng chi); chi thường xuyên, bao gồm chi cải cách tiền lương, khoảng 2,06 triệu tỷ đồng (chiếm 50,6%); tiết kiệm ngay khi phân bổ ngân sách từ đầu năm 5% chi đầu tư công để bổ sung cho các dự án trọng điểm, cấp thiết và 10% chi thường xuyên, ngoài phần tiết kiệm tạo nguồn cải cách tiền lương, để bổ sung nguồn chi an sinh xã hội”, lãnh đạo Chính phủ nêu.

Bội chi ngân sách khoảng 740 nghìn tỷ đồng , tương đương 4,5% GDP; nợ Chính phủ cuối năm 2027 dự kiến khoảng 33-34% GDP, các chỉ tiêu nợ công trong phạm vi cho phép.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, Phó Thủ tướng Thường trực thông tin Trung ương yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục thực thi quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV, các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, tập trung vào 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trong đó, cùng với hoàn thiện thể chế, pháp luật, tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực thi, Trung ương yêu cầu đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình phát triển, nâng cao năng lực nội tại và sức chống chịu.

Về phát triển đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng chiến lược, Trung ương lưu ý việc hoàn thiện mạng lưới đường bộ cao tốc; thúc đẩy đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; đẩy nhanh tiến độ các Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Gia Bình.

“Kiên quyết khắc phục tình trạng địa phương đầu tư sân bay, cảng biển, trung tâm dữ liệu, khu thương mại tự do theo phong trào, gây lãng phí nguồn lực”, Phó thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Chính phủ, cần đột phá thực chất về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tạo chuyển biến thực chất về chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tạo chuyển biến căn bản về văn hóa, xã hội, y tế và bảo đảm an sinh xã hội...

Ông cũng nêu rõ việc tạo chuyển biến căn bản trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

“Quản lý chặt khoáng sản chiến lược, đẩy mạnh chế biến sâu, không xuất khẩu thô; tập trung xử lý các điểm nóng ô nhiễm; chủ động ứng phó thiên tai, không để bị động, bất ngờ”, theo lời Phó thủ tướng Thường trực.

GDP 9 tháng đầu năm 2026 thuộc nhóm tăng trưởng cao trên thế giới

Về tình hình năm 2026, Phó thủ tướng Thường trực cho biết Trung ương thống nhất đánh giá năm 2026, tăng trưởng kinh tế cao, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm.

“GDP 9 tháng tăng 9,01%, thuộc nhóm tăng trưởng cao trên thế giới; các ngành, lĩnh vực chủ yếu tăng trưởng tích cực. Các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực về kết quả, tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam”, Phó Thủ tướng Thường trực nói.

Bên cạnh đó, thu ngân sách Nhà nước 9 tháng ước đạt khoảng 2,19 triệu tỷ đồng , cả năm ước đạt hơn 3.055 nghìn tỷ đồng , vượt dự toán 20,8% và tăng 14% so với thực hiện năm 2025.

Nợ công, nợ Chính phủ lần lượt khoảng 33-34% GDP và 32-33% GDP, thấp hơn giới hạn quy định.

Phó thủ tướng cũng nhấn mạnh kết quả cải cách thủ tục hành chính đạt mức cắt giảm lớn nhất từ trước đến nay. Chính phủ đã ban hành 11 nghị quyết và nhiều văn bản khác, cắt giảm 53% thời gian và 55% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

Những kết quả nổi bật về sắp xếp bộ máy, đầu tư hạ tầng chiến lược và phát triển văn hóa, xã hội, an sinh… cũng được lãnh đạo Chính phủ điểm lại, trong đó, lương cơ sở tăng thêm 8% từ ngày 1/7/2026; phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã cũng tăng từ 25% lên 55%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó thủ tướng Thường trực cho rằng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như điều hành kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát chịu áp lực ngày càng lớn; doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa khó tiếp cận vốn, tín dụng; thủ tục, điều kiện kinh doanh còn nhiều; vận hành chính quyền địa phương 2 cấp chưa đồng đều, nhất là ở cơ sở; xử lý dự án tồn đọng, sắp xếp các cơ sở nhà, đất dôi dư còn chậm…

Trung ương xác định những tháng còn lại của năm 2026 phải phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu tăng trưởng, kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%.

Trung ương đồng thời lưu ý phải bảo đảm nguồn cung điện, xăng dầu với mức giá phù hợp, không để thiếu điện, xăng dầu, thuốc chữa bệnh trong mọi tình huống.