Du khách Ấn Độ rơi vào hố tử thần ở Malaysia, 8 ngày vẫn chưa tìm thấy

Vijaya Lakshmi Gali đã mất tích hơn 8 ngày sau khi rơi xuống một hố sụt ở Kuala Lumpur, Malaysia song quá trình tìm kiếm du khách này vẫn đang bị đình trệ vì "quá mạo hiểm".

Cụ thể, Vijaya Lakshmi Gali được cho là đã rơi xuống hố sụt sâu 8 m khi đang đi bộ dọc theo một con đường ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 23/8 (giờ địa phương).

Cho đến nay, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy dấu vết nào của cô ngoại trừ một đôi dép lê. Chó nghiệp vụ, máy quay từ xa và radar xuyên đất cũng đã được huy động vào công tác tìm kiếm, tờ Guardian đưa tin.

Cuộc tìm kiếm ngày càng kéo dài và dần đi vào bế tắc. Sở Cứu hoả và Cứu hộ Malaysia cho rằng việc cử nhân viên dò tìm xuống hố sụt để tìm kiếm người mất tích là quá nguy hiểm.

"Chiến dịch tìm kiếm đã phải dừng lại do nhiều nguyên nhân, bao gồm cả sự an toàn và sức khoẻ của nhân viên cứu hộ", tiến sĩ Zaliha Mustafa, một quan chức cấp cao trong nội các thủ tướng Malaysia, nói với báo giới.

Việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn vì mức độ nguy hiểm của sự vụ. Ảnh: Fire and Rescue Department of Malaysia.

Nhân viên cứu hộ đã sử dụng tia nước áp suất cao và máy đào để loại bỏ phần đổ nát trong hệ thống thoát nước ngầm. Hai thợ dò tìm đã xuống hố sụt hôm 29/8 song được kéo lên lại vì tình hình quá nguy hiểm.

Chính quyền sở tại cho biết một vụ sụt đất đã được ghi nhận tại Kuala Lumpur vào năm 2023. Một hố sụt thứ hai xuất hiện vào ngày 28/8, cách nơi người phụ nữ Ấn Độ mất tích khoảng 50 mét, gây lo ngại về an toàn công cộng. Một số đường phố trong khu vực này đã bị phong toả.

Maimunah Mohd Sharif, thị trưởng Kuala Lumpur, đã trấn an công chúng về sự an toàn của thành phố. Bà cho biết một lực lượng đặc nhiệm đã được thành lập để kiểm tra đường ống nước thải và đánh giá mức độ an toàn của các công trình ở khu vực xung quanh.