Du học an tâm với gói sản phẩm 'Một chạm kết nối - Gửi vạn yêu thương'

Trong hành trình học tập và trưởng thành nơi đất khách, du học sinh luôn cần một điểm tựa tài chính vững vàng và đúng lúc từ gia đình.

Thấu hiểu nhu cầu trên, VietinBank triển khai gói sản phẩm du học “Một chạm kết nối - Gửi vạn yêu thương” với nhiều ưu đãi hấp dẫn, giúp phụ huynh dễ dàng hỗ trợ con em an tâm học tập, thu hẹp khoảng cách địa lý, để yêu thương luôn được gửi đi kịp thời.

VietinBank triển khai gói sản phẩm “Một chạm kết nối - Gửi vạn yêu thương”.

Với sản phẩm mua bán và chuyển tiền ngoại tệ online của VietinBank, khách hàng có thể dễ dàng thực hiện giao dịch mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile. Không cần đến quầy giao dịch hay chờ đợi, việc hỗ trợ tài chính cho du học sinh giờ đây trở nên đơn giản và nhanh chóng hơn bao giờ hết.

Đồng hành phụ huynh trong từng giao dịch, VietinBank mang đến loạt ưu đãi thiết thực: Miễn phí chuyển tiền ngoại tệ vào thứ 5 hàng tuần và giảm từ 30% phí chuyển tiền ngoại tệ vào các ngày còn lại (không bao gồm điện phí SWIFT, phí ngân hàng đại lý); giảm đến 180 điểm tỷ giá khi mua và chuyển tiền ngoại tệ; tặng tài khoản số đẹp trị giá đến 20 triệu đồng; ưu đãi lãi suất vay du học; loạt ưu đãi phí và quà tặng hấp dẫn của thẻ ghi nợ/tín dụng quốc tế; giao dịch trực tuyến 24/7 trên VietinBank iPay Mobile.

Gói sản phẩm “Một chạm kết nối - Gửi vạn yêu thương” mang đến loạt ưu đãi thiết thực.

“Một chạm kết nối - Gửi vạn yêu thương” là một trong những nỗ lực của VietinBank trong việc mang đến giải pháp tài chính hiện đại, hòa cùng xu thế số hóa dành cho khách hàng cá nhân. Đặc biệt, với gia đình có du học sinh tại nước ngoài, mỗi giao dịch không đơn thuần là hỗ trợ tài chính, mà còn là hành động tiếp sức đầy yêu thương, giúp các em vững tin vươn xa trên hành trình thu nhận tri thức.

