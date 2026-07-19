Dự báo thời tiết miền Nam ngày 19/7: Ngày nắng, chiều tối có thể mưa dông

Dự báo thời tiết miền Nam ngày 19/7, khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực miền Nam hôm nay nhìn chung khá ổn định với hình thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35°C, kết hợp với độ ẩm cao khiến thời tiết oi bức vào buổi trưa và đầu giờ chiều.

Thời tiết miền Nam hôm nay

Tại TP.HCM, nhiệt độ dao động 25-27°C vào sáng sớm và 33-35°C vào ban ngày. Trời có mây, ban ngày nắng, chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và dông cục bộ.

Dự báo thời tiết miền Nam ngày 19/7: Ngày nắng, chiều tối có thể có mưa dông

Toàn khu vực Nam Bộ duy trì gió tây nam cấp 2-3. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, đồng thời chủ động theo dõi dự báo thời tiết để sắp xếp việc đi lại, đặc biệt vào cuối buổi chiều và tối khi mưa có thể xuất hiện bất chợt.

Thời tiết Nam Bộ ngày 19/7

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết khu vực Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, nhiệt độ cao nhất dao động 32-35°C.

Trời có mây, ban ngày nắng, cường độ nắng tăng vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Mặc dù vậy, chiều tối và đêm vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và dông tại một số địa phương. Gió tây nam cấp 2-3.

Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh, có thể ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất cũng như các hoạt động ngoài trời.

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay

Tại TP.HCM, thời tiết nhìn chung thuận lợi với ban ngày có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 25-27°C, trong khi nhiệt độ cao nhất đạt 33-35°C. Mức nhiệt này kết hợp với độ ẩm cao có thể khiến cảm giác oi bức gia tăng vào giữa trưa.

Gió tây nam cấp 2-3 tiếp tục duy trì. Cơ quan khí tượng lưu ý người dân cần theo dõi diễn biến thời tiết, bởi trong mưa dông vẫn có nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khuyến cáo đối với người dân

Với nền nhiệt phổ biến trên 32°C, người dân nên hạn chế làm việc hoặc di chuyển ngoài trời trong khoảng thời gian 11-15h, đồng thời bổ sung đủ nước và sử dụng các biện pháp chống nắng để bảo vệ sức khỏe.

Đối với những khu vực có khả năng xuất hiện mưa dông vào chiều tối, người dân nên chủ động theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, kiểm tra hệ thống thoát nước, gia cố vật dụng ngoài trời và hạn chế trú mưa dưới cây lớn hoặc gần các cột điện nhằm giảm thiểu rủi ro do sét đánh và gió giật.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, thời tiết miền Nam trong ngày 19/7 không có nhiều biến động. Hình thái chủ đạo vẫn là ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông cục bộ, người dân cần tiếp tục theo dõi các bản tin dự báo để chủ động trong sinh hoạt và đi lại.