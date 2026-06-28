Dự báo thời tiết miền Bắc ngày 28/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết khu vực Bắc Bộ trong ngày 28/6 nhìn chung có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông cục bộ.

Dự báo thời tiết miền Bắc ngày 28/6

Nhiệt độ cao nhất tại khu vực Đông Bắc Bộ phổ biến 35-37°C, một số nơi có thể vượt ngưỡng 37°C. Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục là tâm điểm của nắng nóng với nền nhiệt dao động 36-38°C.

Thời tiết oi bức kéo dài kết hợp độ ẩm cao khiến cảm giác ngoài trời có thể cao hơn nhiệt độ thực tế. Người dân cần hạn chế các hoạt động ngoài trời trong khoảng thời gian 11-16h để tránh nguy cơ sốc nhiệt và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tại Hà Nội, thời tiết ngày 28/6 được dự báo có nắng nóng vào ban ngày, nhiệt độ cao nhất khoảng 32-36°C. Chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ.

Dự báo thời tiết miền Bắc ngày 28/6: Cảnh báo mưa lớn ở vùng núi và trung du.

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực tại miền Bắc ngày 28/6

Thời tiết TP Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C.

Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 23°C.

Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to (tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 23°C.

Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ

Bên cạnh nắng nóng tại khu vực đồng bằng, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng phát đi bản tin cảnh báo mưa lớn đối với các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Cụ thể, từ đêm 28/6 đến sáng 30/6, khu vực này khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và dông trên diện rộng. Lượng mưa phổ biến dao động 50-120 mm, nhiều nơi có thể ghi nhận lượng mưa vượt 250 mm. Đặc biệt, nguy cơ xuất hiện các trận mưa cường suất lớn trên 100 mm trong vòng 3 giờ được đánh giá ở mức cao.

Ngay trong ngày 28/6, các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và dông lốc

Các chuyên gia khí tượng nhận định đợt mưa lớn sắp tới có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực đồi núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp.

Ngoài ra, trong các cơn dông còn tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng thời tiết cực đoan này có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm hư hại nhà cửa, công trình giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Người dân tại các địa phương miền núi cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để chủ động các biện pháp phòng tránh thiên tai, đặc biệt tại những khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.