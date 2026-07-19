Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 19/7: Mưa dông rải rác, có nơi mưa to

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 19/7 mưa dông xuất hiện nhiều hơn so với những ngày trước, ban ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 19/7, khu vực Thủ đô duy trì trạng thái nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nền nhiệt cao nhất phổ biến 33-35°C, thời tiết vẫn khá oi nóng trước khi xuất hiện mưa dông vào nhiều thời điểm trong ngày.

Thời tiết Hà Nội ngày 19/7

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, Hà Nội có nhiệt độ thấp nhất 26-28°C, nhiệt độ cao nhất dao động 33-35°C.

Trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ban ngày xuất hiện mưa rào và dông rải rác, một số khu vực có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to cục bộ, gây ảnh hưởng đến việc đi lại, đặc biệt trong giờ cao điểm.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 19/7: Mưa dông rải rác, có nơi xuất hiện mưa to.

Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, vì vậy người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết trước khi di chuyển hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời.

Cảnh báo dông, lốc và mưa lớn cục bộ

Cơ quan khí tượng cho biết các đám mây đối lưu có thể phát triển mạnh trong ngày, làm gia tăng nguy cơ mưa dông trên địa bàn Hà Nội. Một số khu vực có thể xuất hiện lượng mưa lớn trong thời gian ngắn, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng cục bộ tại các tuyến phố thấp trũng, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt.

Ngoài mưa lớn, hiện tượng lốc xoáy, sét đánh và gió giật mạnh cũng có thể xảy ra trong cơn dông. Đây là những hiện tượng thời tiết nguy hiểm, khả năng gây thiệt hại đối với nhà cửa, cây xanh, biển quảng cáo và hệ thống điện.

Dù mưa dông xuất hiện trong ngày, nền nhiệt tại Hà Nội vẫn duy trì ở mức khá cao với nhiệt độ cao nhất 33-35°C. Kết hợp với độ ẩm lớn, thời tiết có thể tạo cảm giác oi bức, đặc biệt vào buổi trưa và đầu giờ chiều.

Người dân nên hạn chế làm việc ngoài trời trong thời gian nắng nóng kéo dài, đồng thời bổ sung đủ nước và sử dụng các biện pháp chống nắng để bảo vệ sức khỏe.

Khuyến cáo đối với người dân

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, người dân nên mang theo áo mưa hoặc ô khi ra ngoài, đồng thời theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để chủ động sắp xếp lịch trình.

Khi có dông, không nên trú dưới cây cao, cột điện hoặc các công trình tạm bợ nhằm hạn chế nguy cơ bị sét đánh hoặc gió mạnh làm đổ vật thể. Người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ khi gặp mưa lớn, giữ khoảng cách an toàn và chú ý những điểm có nguy cơ ngập nước.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, dự báo thời tiết Hà Nội trong ngày 19/7 vẫn diễn biến thất thường với mưa rào và dông rải rác xen kẽ các khoảng nắng. Người dân cần thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo mới nhất để chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn trong sinh hoạt và đi lại.