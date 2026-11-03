Dự báo thời tiết 3/11: Miền Bắc nắng ráo, miền Nam chiều và tối mưa dông

Ngày 3/11, trong khi miền Bắc nắng ráo, nhiệt độ cao nhất trên 32°C thì miền Nam xuất hiện mưa rào và dông rải rác, hình thái này tập trung chủ yếu về chiều và tối.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 3/11

Ngày 3/11, miền Bắc mưa rào và dông vài nơi. Ban ngày trời có nắng, thời tiết tương đối thuận lợi cho các hoạt động đi lại và sinh hoạt ngoài trời. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 28-32°C, một số nơi có thể ghi nhận mức nhiệt trên 32°C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông. Người dân khi đi lại hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời cần chú ý những thời điểm xuất hiện mưa, dông bất chợt.

Các khu vực khác trên cả nước mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, Nam Bộ mưa có xu hướng tập trung vào chiều và tối với hình thái mưa rào và dông rải rác. Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, nhất là khi có kế hoạch di chuyển vào cuối ngày.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 3/11, miền Nam mưa rào và dông rải rác, tập trung lúc chiều, tối. Ảnh minh hoạ.

Trên biển, ngày 3/11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 3/11

TP Hà Nội đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Thanh Hóa đến Huế đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, từ phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.