Dự báo thời tiết 30/12: Miền Bắc tăng nhiệt trước đợt không khí lạnh

Sau những ngày rét buốt, ngày hôm nay (30/12), không khí lạnh suy yếu dần. Thời tiết khá đẹp, nắng ấm áp đang dần trở lại. Khoảng ngày 31/12, 2/1/2025, không khí lạnh khả năng tăng cường trở lại phía bắc nước ta. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ hoạt động ổn định. Nhiễu động gió đông trên cao xu hướng hoạt động từ ngày 1-3/1.

Hôm nay, Hà Nội sẽ tạm biệt những cơn gió rét buốt, thay vào đó là bầu trời trong xanh, nắng nhẹ chan hòa. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, ban ngày ấm áp hơn với nhiệt độ cao nhất 22-24 độ. So với hôm qua, nhiệt độ Hà Nội đã tăng lên đáng kể, từ cái rét "cắt da cắt thịt" 11-14 độ, nay đã dễ chịu hơn nhiều. Sáng sớm có thể vẫn còn chút sương mù, nhưng đừng lo, nắng sẽ nhanh chóng xua tan sương mù, mang đến một ngày đẹp trời.

Dự báo thời tiết 30/12/2024 chi tiết các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Thủ đô đón ngày mới với tiết trời rét. Trời có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ, cao nhất 22-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Khu vực Tây Bắc Bộ rét, có nơi rét đậm, rét hại. Trời có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, có nơi dưới 12 độ; cao nhất 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Các tỉnh Đông Bắc Bộ rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Trời có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ; vùng núi 10-13 độ; cao nhất 20-23 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ; cao nhất 20-23 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Miền Trung có mưa, phía Bắc trời lạnh. Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi có gió giật mạnh trên cấp 6. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, phía Nam có nơi 22-24 độ; cao nhất phía Bắc 23-26 độ, phía Nam 26-29 độ.

Tây Nguyên

Tây Nguyên có mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ; cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ

Thời tiết Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất 30-33 độ.

