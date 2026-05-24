Dự báo thời tiết 24/5: Nhiệt độ tăng nhanh, Bắc và Trung Bộ có nơi trên 39°C

Trong ngày thứ 2 của đợt nắng nóng diện rộng, nhiệt độ tiếp tục tăng, Bắc và Trung Bộ như biến thành có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39°C.

Ngày 24/5, nhiệt độ tăng nhanh, Bắc và Trung Bộ bước vào chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 24/5

Theo đó, Bắc Bộ và dải đất từ Thanh Hóa đến TP Huế, duyên hải Nam Trung Bộ trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38°C, có nơi trên 39°C. Hình thái này duy trì ở Bắc Bộ trong ngày 25/5.

Tuy nhiên, trong ngày 25/5, cường độ nắng nóng có thể gia tăng ở miền Trung khiến nơi đây như biến thành "chảo lửa". Các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất ngày dao động 37-39°C, có nơi trên 40°C.

Trong 2 ngày 24-25/5, nắng nóng không cực đoan như miền Bắc và miền Trung, nhưng nhiệt độ cao nhất ngày ở khu vực miền Đông Nam Bộ cũng phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày ở các khu vực trên giảm xuống thấp, khoảng 45-50%.

Ngày 24/5, miền Bắc và miền Trung nắng rát. Ảnh: Minh họa.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, nắng nóng ở Bắc Bộ khả năng kéo dài đến khoảng 27-28/5, ở Trung Bộ đến khoảng 28/5, ở miền Đông Nam Bộ đến 27/5.

Mặc dù ban ngày nắng nóng gay gắt nhưng đến chiều tối và đêm, Bắc Bộ, Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có thể xuất hiện mưa rào và dông ở một vài nơi, nguy cơ đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, khu vực nam cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông rải rác lúc chiều tối, tối, ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 24/5

TP Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30°C. Nhiệt độ cao nhất 36-38°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C, vùng núi có nơi dưới 25°C. Nhiệt độ cao nhất 35-38°C, có nơi trên 38°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30°C, có nơi dưới 27°C. Nhiệt độ cao nhất 35-38°C, có nơi trên 39°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 35-38°C, có nơi trên 38°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Nam Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, trong đó, miền Đông nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C, có nơi trên 35°C, miền Đông 35-36°C, có nơi trên 36°C.

TP.HCM chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 35-36°C, có nơi trên 36°C.