Dự báo thời tiết 10 ngày: Miền Trung nắng gắt kéo dài

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, trong khi miền Trung nắng nóng gay gắt kéo dài, thì miền Bắc sau 2 ngày nắng nóng, trời dịu hơn, mưa rào và dông xuất hiện trở lại.

Thời tiết trên phạm vi cả nước trong giai đoạn từ nay đến 24/6 được dự báo có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng miền. Bắc Bộ ghi nhận hai ngày nắng nóng gay gắt trước khi giảm nhiệt nhờ mưa dông về chiều tối. Trong khi đó, Bắc và Trung Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng kéo dài, khắc nghiệt, với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết duy trì hình thái quen thuộc của mùa mưa, ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông, cục bộ mưa to.

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Ngày 14/6, Bắc Bộ trải qua ngày nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C như: Yên Châu (Sơn La) 38,4 độ C; TP Hòa Bình (Hòa Bình) 38 độ C; TP Lào Cai (Lào Cai) 37,7 độ C; Bắc Mê (Hà Giang) 39,1 độ C; Hàm Yên (Tuyên Quang) 37,2 độ C; Bảo Lạc (Cao Bằng) 37,2 độ C; Láng (Hà Nội) 37,1 độ C; Chí Linh (Hải Dương) 37,2 độ C…

Ngày 15/6, nắng nóng tiếp tục bao trùm khắp Bắc Bộ, cường độ gia tăng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Tuy nhiên, hình thái thời tiết này ở Bắc Bộ không kéo dài, từ 16/6, nắng nóng dịu dần, Bắc Bộ bắt đầu giảm nhiệt.

Đêm 15/6 và ngày 16/6, Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, tập trung lúc chiều tối và đêm, ngày nắng, có nơi nắng nóng nhưng không còn gay gắt như 2 ngày trước. Trong đó, vùng núi và trung du sẽ là trọng điểm mưa dông ở Bắc Bộ, có nơi mưa to, cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nắng nóng ở miền Trung còn kéo dài nhiều ngày tới. Ảnh minh họa: Trọng Tùng.

Ngày 15-16/6, Thanh Hóa đến Phú Yên cũng bước vào đợt nắng nóng kéo dài, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Trong 24 đến 48 giờ tới, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Giai đoạn từ đêm 16 đến ngày 24/6, Bắc Bộ chủ yếu xuất hiện nắng nóng cục bộ vào ban ngày, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác. Riêng vùng núi và trung du khả năng xảy ra mưa to cục bộ, đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ quét, sạt lở.

Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục thành "chảo lửa" trong suốt thời kỳ dự báo, trời nắng nóng diện rộng kéo dài ảnh hưởng lớn tới sinh hoạt của người dân, đặc biệt những người lao động ngoài trời, đồng thời làm tăng nguy cơ xảy ra cháy rừng tại các khu vực rừng núi.

Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, ngày 17-18/6, phía Bắc khu vực này nắng nóng diện rộng.

Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ 19-24/6, các khu vực này mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay 15/6, Hà Nội cũng bước vào đợt nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất 35-37°C. Buổi đêm, Hà Nội không mưa nhưng chiều tối và tối có lúc mưa rào và dông, nhiệt độ giảm dần, thấp nhất 26-28°C.

Ngày mai 16/6, mưa rào và dông "giải nhiệt" tái diễn ở Hà Nội, nhiệt độ ban ngày giảm xuống cao nhất còn 34°C, nhiệt độ ban đêm không có nhiều sự thay đổi, thấp nhất 27°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Nguồn: NCHMF.

Từ 17-19/6, nắng nóng xuất hiện trở lại ở Hà Nội với nhiệt độ cao nhất ban ngày phổ biến 35°C, nhiệt độ thấp nhất ban đêm dao động 27-29°C.

Ngày 20/6, nhiệt độ Hà Nội giảm nhẹ, cao nhất 34°C, trời có mây, không mưa. Nhiệt độ cao nhất 27°C.

Sang ngày 21/6, mặc dù nhiệt độ ban ngày ở Hà Nội duy trì ngưỡng cao nhất 34°C nhưng xuất hiện mưa rào và dông làm dịu bớt cảm giác oi bức, ngột ngạt. Nhiệt độ ban đêm xu hướng giảm về ngưỡng thấp nhất 25°C.

Ngày 22/6, nắng nóng tái diễn ở Hà Nội, nhiệt độ trong ngày tăng nhẹ khoảng 1 độ C, dao động ngưỡng 26-35 độ C.

Hai ngày cuối thời kỳ dự báo (23-24/6), nhiệt độ Hà Nội giảm nhẹ về ngưỡng cao nhất 34 độ C, trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất 26 độ C.