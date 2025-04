Dự án The Infinity Dĩ An đủ điều kiện mở bán

Đầu năm 2025, dự án The Infinity Dĩ An của chủ đầu tư DCT Partners Vietnam đã được Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương phê duyệt đủ điều kiện mở bán.

Cuối năm 2024, chủ đầu tư đã hoàn thiện phần hầm móng và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định. Nhờ đó, đầu năm nay, The Infinity Dĩ An đã được chấp thuận mở bán theo đúng lộ trình. Dấu mốc này khẳng định pháp lý vững vàng của dự án, củng cố niềm tin cho cả khách hàng mua ở và nhà đầu tư.

Pháp lý và tiến độ giúp dự án tạo niềm tin

The Infinity Dĩ An nằm trong khu phức hợp đã hiện hữu Charm City. Dự án cao 35 tầng với quy mô 547 căn hộ, 17 căn shophouse, 12 căn nhà phố 3 tầng cùng hơn 20 tiện ích phục vụ cư dân. Tọa lạc ngay bên cạnh Vincom Plaza đầu tiên tại Bình Dương, The Infinity sở hữu vị trí chiến lược thuộc trung tâm TP Dĩ An, cách TP Thủ Đức (TP.HCM) hơn 10 phút di chuyển.

Ngày 23/1, dự án The Infinity Dĩ An đã được phê duyệt đủ điều kiện mở bán. Ảnh phối cảnh The Infinity.

Sau khi được cấp phép xây dựng phần thân, dự án nhanh chóng được triển khai. Hiện tại, đội ngũ xây dựng thi công kết cấu từ tầng 1 lên tầng 2, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra. Chủ đầu tư cam kết tiếp tục đẩy nhanh tiến độ nhằm sớm bàn giao nhà cho khách hàng.

Dự án đang thi công đến tầng 2. Ảnh: DCT Partners Vietnam.

Theo đại diện DCT Partners Vietnam, pháp lý và tiến độ là hai yếu tố then chốt giúp dự án tạo lập niềm tin với khách hàng. Một dự án có hồ sơ pháp lý rõ ràng mang lại sự an tâm cho người mua, hạn chế rủi ro liên quan đến tranh chấp hoặc chậm bàn giao. Đồng thời, tiến độ thi công đúng cam kết thể hiện năng lực tài chính và sự uy tín của chủ đầu tư.

“Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường bất động sản đang hồi phục, những dự án có pháp lý hoàn chỉnh và tiến độ tốt sẽ có lợi thế cạnh tranh cao hơn. Đây không chỉ là yếu tố bảo đảm quyền lợi cho người mua mà còn tăng tính thanh khoản cho dự án", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Lợi thế giá bán và sản phẩm của The Infinity

3 tháng đầu năm nay, bất động sản Bình Dương nóng lên nhờ hàng loạt động lực như điều chỉnh giá đất, hạ tầng giao thông được đầu tư, mở rộng, thông tin sáp nhập các tỉnh thành… Tâm lý lo ngại thị trường bất động sản sẽ thiết lập mặt bằng giá mới đã thúc đẩy nhiều nhà đầu tư nhanh chóng ra quyết định sở hữu ngay thời điểm hiện tại. Trong đó, chung cư tiếp tục là lựa chọn hàng đầu nhờ khả năng đáp ứng nhu cầu ở thực và cho thuê, đặc biệt tại những khu vực có sự bứt phá về hạ tầng như Dĩ An.

Điểm nổi bật của The Infinity là sở hữu 2 ban công/căn hộ và thiết kế vườn treo độc đáo. Ảnh: Phối cảnh The Infinity.

Trong bối cảnh đó, mức giá từ 39 triệu/m2 của The Infinity được đánh giá khá cạnh tranh so với phân khúc chung cư cao cấp khu vực giáp ranh TP.HCM. Ngoài pháp lý, thiết kế vườn treo là một trong những điểm nhấn tạo sự khác biệt cho The Infinity. Đa số căn hộ hai phòng ngủ tại dự án đều sở hữu hai ban công rộng rãi. Trong đó, một ban công được chủ đầu tư phát triển theo mô hình vườn treo xanh mát, ban công còn lại linh hoạt để gia chủ tùy biến theo sở thích. Ngoài ra, hệ cửa kính kịch trần được lắp đặt đồng bộ tại phòng khách và phòng ngủ, tạo ra ba mặt thoáng liên hoàn giúp mở rộng tầm nhìn, tăng cường ánh sáng tự nhiên và đảm bảo không gian căn hộ luôn thông thoáng.

Wellness spa, hồ bơi điện phân muối, sky garden, khu thể thao và giải trí trên cao, công viên rộng 5.000 m2… là những điểm nhấn tạo nên sự khác biệt trong hệ tiện ích của dự án. Bên cạnh đó, The Infinity được trang bị đến 9 thang máy với tốc độ 2,5 m/giây, trong đó 8 thang máy phục vụ cư dân và một thang máy dự phòng cho các tình huống khẩn cấp, đảm bảo sự thuận tiện, an toàn trong di chuyển.

Đặc biệt, mỗi căn hộ bàn giao đều đi kèm nội thất hoàn thiện, gồm hệ tủ bếp trên - dưới, toàn bộ trang thiết bị liền tường cùng hệ thống máy lạnh âm trần, bồn rửa chén và thiết bị vệ sinh nhập khẩu… đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của cư dân.

Hiện dự án giới thiệu ra thị trường với nhiều chính sách ưu đãi như tặng gói decor ban công, chiết khấu đến 12%, thanh toán 0,5%/tháng đến khi nhận nhà, ưu đãi lãi suất 0% trong 24 tháng, cam kết cho thuê 144 triệu/năm, tặng voucher nghỉ dưỡng tại resort 5 sao…