Dự án khiến Huỳnh Anh 'phải lòng' trên livestream của Sunshine Group

Livestream Sunshine Group ngày 19/8 với sự xuất hiện bất ngờ của diễn viên phim “giờ vàng” Huỳnh Anh tiếp tục ghi dấu ấn trên thị trường với nhiều khoảnh khắc ấn tượng.

Tâm điểm của phiên livestream là căn nhà phố V9-17 thuộc dự án Noble Palace Tay Thang Long tại phía tây Hà Nội. Với pháp lý sổ đỏ lâu dài, thiết kế 4 tầng cùng diện tích sàn gần 250 m2, tầm nhìn công viên, hồ điều hòa 8,3 ha và tiến độ bàn giao từ quý III/2025, sản phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý, được khách hàng M.Thuý đặt giá thành công ở mức 16,5 tỷ đồng - một “deal hời” đúng nghĩa khi thấp hơn 3 tỷ đồng so với thị trường.

Không chỉ gây ấn tượng bởi giao dịch kịch tính, phiên livestream còn để lại nhiều cảm xúc khi đón chào sự góp mặt của Huỳnh Anh - nam diễn viên quen thuộc với khán giả phim Việt “giờ vàng”, nay còn là doanh nhân trẻ dấn thân vào lĩnh vực đầu tư. Những chia sẻ sắc sảo từ góc nhìn của một người từng nhiều lần “xuống tiền” vào bất động sản (BĐS) khiến người xem hào hứng.

Huỳnh Anh (giữa) cho biết đã theo dõi Sunshine Group từ lâu và đánh giá rất cao chiến lược kiến tạo đô thị tích hợp công nghệ của tập đoàn.

Huỳnh Anh cho biết đã theo dõi Sunshine Group từ lâu và đánh giá rất cao chiến lược kiến tạo đô thị tích hợp công nghệ của tập đoàn, đặc biệt với Noble Palace Tay Thang Long - dự án ngoài yếu tố công nghệ đậm nét, còn hội tụ đầy đủ “3 thật” mà nhà đầu tư đang quan tâm hàng đầu gồm hạ tầng thật, tiến độ thật, giá trị thật.

“Là người từng đầu tư vào nhiều lĩnh vực, tôi rút ra một bài học then chốt: Vị trí là yếu tố sống còn”, Huỳnh Anh cho hay. Đối chiếu với Noble Palace Tay Thang Long, dự án nằm kế cận đại lộ Tây Thăng Long - tuyến giao thông chiến lược quy hoạch 10 làn xe, giữa hai đường vành đai 4 và 3.5; nằm trên tuyến đường nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài; chỉ cách hồ Tây khoảng 15 phút di chuyển sau khi các hạ tầng kết nối đồng bộ. Nam diễn viên nhận định đây là tọa độ vừa lý tưởng an cư, vừa thuận lợi khai thác kinh doanh với tiềm năng tăng giá bền vững.

Ở khía cạnh thẩm mỹ, Huỳnh Anh cho biết anh yêu thích kiến trúc cổ điển châu Âu được thể hiện tinh tế tại dự án, từ chi tiết mặt ngoài đến cách bố trí không gian sống nhiều ánh sáng, xanh mát chuẩn “palace”.

Đây cũng là dự án sở hữu mô hình “nhà tạo phố” đặc biệt. Không có trung tâm thương mại, cư dân sẽ toàn quyền khai thác kinh doanh mà không phải chia sẻ dòng tiền với các đơn vị bán lẻ bên ngoài - một tư duy khác biệt, vượt khỏi lối mòn của nhiều dự án thấp tầng hiện nay.

Với vai trò doanh nhân, Huỳnh Anh cho rằng điều khiến anh ấn tượng sâu sắc nhất là cách Sunshine Group tích hợp công nghệ vào vận hành thực tế tại dự án. Từ hệ thống AI quản lý vận hành toàn bộ hạ tầng, logistics đến các nền tảng hỗ trợ kinh doanh, tất cả đều được tích hợp trên các nền tảng số độc quyền: Ứng dụng MyShop để quản lý tài chính; ứng dụng Noble App với các tính năng NobleMall và NobleX hỗ trợ mở rộng thị trường, tối ưu tài chính và tăng trưởng doanh thu. Nếu triển khai tốt, đây sẽ là những trợ thủ đắc lực giải quyết được rất nhiều bài toán thực tế.

Gần 2.500 căn nhà phố với pháp lý sổ đỏ lâu dài tại Noble Palace Tay Thang Long đang đồng loạt hoàn thiện mặt ngoài theo tiêu chuẩn kiến trúc châu Âu và dự kiến bàn giao từ quý III/2025.

Theo Huỳnh Anh, yếu tố hiện hữu cũng có thể xem là một trong những bảo chứng quan trọng nhất cho quyết định xuống tiền của nhà đầu tư, bởi dòng tiền từ khai thác kinh doanh có thể dùng để trả gốc, lãi hoặc tái đầu tư - một chiến lược thực tế, bền vững và khả thi với giới trẻ. Có thể thấy, sự minh bạch về pháp lý, hạ tầng, tiến độ - 3 yếu tố vốn được xem như “điểm nghẽn” của nhiều dự án thấp tầng - đang là lợi thế lớn khiến Noble Palace Tay Thang Long trở thành lựa chọn an tâm cho nhà đầu tư.

Từ trên 11 tỷ đồng đến dưới 15 tỷ đồng (khoảng 250-280 triệu/m2), khách hàng đã có thể sở hữu nhà phố mới kết nối thuận tiện.

Khép lại phiên phát sóng nhiều cảm xúc, Sunshine Group tiếp tục hé lộ căn nhà phố thứ 5 tại dự án Noble Palace Tay Thang Long - ký hiệu V6-11, 4 tầng, tầm nhìn trực diện trường quốc tế - sẽ chính thức lên sóng lúc 20h ngày 22/8 với giá khởi điểm 9,2 tỷ đồng , bằng nửa giá thị trường.

Sau 15 phiên livestream, Sunshine Group đã trích lập 7,5 tỷ đồng đồng hành các hoạt động thiện nguyện của Đài Truyền hình Việt Nam, góp phần xây dựng 18 mái nhà tình nghĩa và 2 điểm trường trên nhiều tỉnh thành, tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái song hành cùng sự phát triển kinh doanh bền vững.