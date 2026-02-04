Dự án điện gió Savan 1 - cột mốc hợp tác năng lượng Việt Nam và Lào

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cho rằng việc Savan 1 đi vào vận hành thương mại đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác năng lượng Việt - Lào và mở ra hướng phát triển bền vững cho các dự án điện xuyên biên giới.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp nhà nước tới Lào vào ngày 5/2. Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm có bài viết đáng chú ý về dự án điện gió Savan 1 - dự án do doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, phát triển tại Lào.

Nhà máy điện gió Savan 1 tại tỉnh Savannakhet (CHDCND Lào) chính thức vận hành thương mại, đưa dòng điện từ Lào về Việt Nam vào ngày 26/12/2025. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác năng lượng giữa hai nước, đồng thời góp phần hiện thực hóa thỏa thuận song phương về gia tăng quy mô nhập khẩu điện, được Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào thống nhất trong những năm gần đây.

Theo Đại sứ Nguyễn Minh Tâm, trong bối cảnh nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng, yêu cầu chuyển dịch sang nguồn năng lượng sạch, bền vững đang trở thành xu hướng chung của khu vực và thế giới. Việc đưa nhà máy điện gió Savan 1 vào vận hành thương mại mang ý nghĩa không chỉ về mặt kỹ thuật - kinh tế, mà còn thể hiện hiệu quả của cơ chế hợp tác năng lượng xuyên biên giới giữa Việt Nam và Lào.

Dự án tiêu biểu về năng lượng tái tạo xuyên biên giới

Theo Đại sứ Việt Nam tại Lào, Savan 1 là một trong những dự án tiêu biểu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo xuyên biên giới, góp phần cụ thể hóa mục tiêu gia tăng nhập khẩu điện theo hiệp định giữa hai Chính phủ Việt Nam - Lào. Đồng thời, dự án khẳng định vai trò ngày càng rõ nét của khu vực kinh tế tư nhân trong dự án hạ tầng quy mô lớn, có yếu tố liên quốc gia. Dự án do Tập đoàn T&T Group đầu tư, tọa lạc tại tỉnh Savannakhet - khu vực có tiềm năng gió thuận lợi.

Theo thiết kế, nhà máy điện gió Savan 1 có tổng công suất lắp đặt 495 MW, với tổng mức đầu tư khoảng 768 triệu USD . Trong giai đoạn 1, dự án hoàn thành và đưa vào vận hành 48 tuabin gió, với tổng công suất 300 MW, tương ứng tổng vốn đầu tư hơn 490 triệu USD . Theo Đại sứ, đây là dự án điện gió trên bờ có quy mô lớn nhất mà T&T Group triển khai cho đến nay, đồng thời là dự án mở đầu cho chiến lược đầu tư năng lượng xuyên biên giới của tập đoàn.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Theo phân tích của Đại sứ Việt Nam tại Lào, việc triển khai dự án Savan 1 gắn với hành lang pháp lý song phương và sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp liên quan của hai nước.

Trước đó, vào tháng 8/2024, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt chủ trương nhập khẩu điện từ dự án nhà máy điện gió Savan 1, tạo cơ sở pháp lý để ký kết hợp đồng mua bán điện giữa Công ty TNHH MTV Điện gió Savan 1 và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào trao hợp đồng nhượng quyền dự án điện gió Savan 1 cho ông Nguyễn Thái Hà, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Điện gió Savan 1 (thứ hai từ trái sang). Ảnh: Nhật Bắc/VGP.

Về phía Lào, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao hợp đồng tô nhượng cho T&T Group từ tháng 1/2025, cho phép nhà đầu tư thiết kế, xây dựng, sở hữu và vận hành dự án trong thời hạn 25 năm, với mục tiêu xuất khẩu điện sang Việt Nam.

Theo Đại sứ, việc hai bên thống nhất và triển khai đồng bộ thủ tục pháp lý tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng tiến độ và đưa vào vận hành thương mại theo kế hoạch.

Một trong những điểm đáng chú ý của dự án Savan 1, theo Đại sứ, là tiến độ triển khai và năng lực tổ chức thi công của doanh nghiệp Việt Nam tham gia dự án. Trong khoảng thời gian 14 tháng, liên danh tổng thầu hoàn thành khối lượng công việc lớn, từ khảo sát địa hình, thiết kế kỹ thuật, vận chuyển thiết bị siêu trường siêu trọng đến lắp dựng và hoàn thiện 48 tuabin gió.

Tiến độ này được đánh giá là nhanh so với mặt bằng chung của dự án điện gió có quy mô tương tự trong khu vực, cho thấy năng lực tổ chức, quản lý và thi công ngày càng được nâng cao của doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia dự án năng lượng ở nước ngoài.

Một trong những điểm đáng chú ý của dự án Savan 1, theo Đại sứ, là tiến độ triển khai và năng lực tổ chức thi công của doanh nghiệp Việt Nam. Ảnh: T&T Group.

Song song với việc xây dựng nhà máy, hạ tầng truyền tải điện cũng được đầu tư đồng bộ nhằm bảo đảm khả năng giải tỏa công suất và kết nối ổn định với hệ thống điện Việt Nam. Chủ đầu tư hoàn thành tuyến đường dây truyền tải 220 kV dài hơn 50 km, kết nối nhà máy điện gió Savan 1 với khu vực biên giới Việt Nam vào cuối tháng 8/2025.

Việc hoàn thiện đồng thời nguồn điện và hạ tầng lưới truyền tải, theo Đại sứ, đã giúp dự án đạt mốc vận hành thương mại đúng tiến độ, hạn chế rủi ro chậm đấu nối và nâng cao hiệu quả khai thác ngay từ giai đoạn đầu vận hành. Qua đó, nỗ lực này sẽ góp phần bảo đảm tính bền vững và hiệu quả lâu dài của dự án.

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Điện Gió Savan 1 và ông Phạm Như Ánh, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB), trao thỏa thuận thu xếp vốn cho dự án điện gió Savan 1. Ảnh: Nhật Bắc/VGP.

Về phương diện tài chính, dự án Savan 1 được triển khai trên cơ sở phương án tài chính khả thi, với sự tham gia của tổ chức tín dụng uy tín. Ngân hàng Quân đội (MB) đóng vai trò ngân hàng đầu mối thu xếp và phân bổ toàn bộ gói tài trợ cho giai đoạn 1 của dự án. Sự tham gia của định chế tài chính trong nước, theo Đại sứ, cho thấy niềm tin vào tính khả thi, hiệu quả và triển vọng dài hạn của dự án năng lượng tái tạo xuyên biên giới, đồng thời mở ra tiền lệ tích cực cho việc huy động vốn đối với dự án hạ tầng quy mô lớn trong thời gian tới.

Từ dự án cụ thể đến ý nghĩa kinh tế - chính sách dài hạn

Theo Đại sứ Việt Nam tại Lào, đối với tỉnh Savannakhet, dự án Savan 1 góp phần tạo thêm việc làm cho lao động địa phương trong quá trình xây dựng và vận hành, thúc đẩy hoạt động kinh tế phụ trợ, cải thiện một phần hạ tầng giao thông phục vụ thi công. Với sản lượng điện dự kiến hơn 800 triệu kWh mỗi năm, dự án góp phần đa dạng hóa nguồn cung điện, tăng cường an ninh năng lượng và thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Lào.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Lào, Savan 1 là dự án tiêu biểu về năng lượng tái tạo xuyên biên giới do doanh nghiệp trong nước phát triển. Ảnh: T&T Group.

Cũng theo Đại sứ, không dừng lại ở ý nghĩa kinh tế - kỹ thuật, dự án Savan 1 còn gắn với việc triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và chương trình “Go Global” do Bộ Công Thương chủ trì. Việc doanh nghiệp Việt Nam tham gia đầu tư, tổng thầu và vận hành dự án năng lượng tại nước ngoài cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của khu vực kinh tế tư nhân trong tiến trình hội nhập và quốc tế hóa.

Trong thời gian tới, theo đánh giá của Đại sứ Việt Nam tại Lào, việc nhà máy điện gió Savan 1 vận hành thương mại sẽ tạo tiền đề để các bên tiếp tục nghiên cứu, triển khai giai đoạn tiếp theo, hướng đến tổng công suất 495 MW theo thiết kế. Qua đó, dự án tiếp tục đóng góp vào tiến trình chuyển dịch năng lượng bền vững, đồng thời tăng cường hợp tác năng lượng giữa Việt Nam và Lào theo hướng ổn định, hiệu quả và lâu dài.