Drew Barrymore đăng video ở Hà Nội

Drew Barrymore đăng video tại Hà Nội trên trang cá nhân có 8 triệu theo dõi. Nhiều người hâm mộ Việt gửi lời chào tới nữ diễn viên.

Ngày 29/1, nữ diễn viên Những thiên thần của Charlie Drew Barrymore đăng video khung cảnh tại Hà Nội. Video do Drew Barrymore đăng trên trang cá nhân có hơn 8 triệu người theo dõi, ghi lại cảnh cô dạo chơi phố đi bộ công viên Thống Nhất.

Nữ diễn viên chia sẻ kèm theo video: “Chị vui tính quá. Cảm ơn. Từ khi 7 tuổi, tôi đã không thể đi đâu mà không có người nhận ra giọng nói của mình". Nữ diễn viên chưa chia sẻ thông tin cụ thể liên quan tới chuyến đi tới Hà Nội của cô. Tuy nhiên, dưới video, rất nhiều khán giả Việt thích thú gửi lời chào tới Drew Barrymore.

Drew Barrymore khoe video tại Hà Nội (ảnh phải). Ảnh: Glamour.

Drew Barrymore sinh năm 1975, đóng phim từ những năm đầu thập niên 1980 với vai trò diễn viên nhí. Sau đó, cô tham gia rất nhiều bộ phim nổi tiếng như ET the Extra-Terrestrial, Poison Ivy, Boys on the Side, Scream, Ever After, Never Been Kissed... Đặc biệt, Những thiên thần của Charlie - Charlie's Angels ra mắt năm 2000 và phần 2 là năm 2003 đã làm nên tên tuổi của Drew Barrymore.

Trong Charlie's Angels, Barrymore, Cameron Diaz và Lucy Liu vào vai bộ ba điều tra viên ở Los Angeles. Bộ phim đạt thành công lớn về doanh thu phòng vé và giúp củng cố vị thế của Barrymore trên thị trường phim ảnh. Sau đó, Drew Barrymore còn thử sức với vai trò đạo diễn.

Về đời tư, khi 19 tuổi, Drew Barrymore kết hôn với Jeremy Thomas, chủ quán bar 31 tuổi người xứ Wales ở Los Angeles. Sau 19 ngày kết hôn, họ chia tay.

Đầu năm 2011, Barrymore bắt đầu hẹn hò với cố vấn nghệ thuật Will Kopelman, con trai của cựu giám đốc điều hành Chanel Arie L. Kopelman. Cặp đôi kết hôn vào 6/2012 tại Montecito, California. Họ có hai cô con gái, sinh năm 2012 và 2014. Tháng 7/2016, Barrymore đệ đơn ly hôn.