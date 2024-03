Đột kích quán karaoke không phép, phát hiện nhóm nam nữ đang bay lắc

Bất ngờ kiểm tra quán karaoke Alibaba không có phép hoạt động, cơ quan công an phát hiện nhóm hơn 10 đối tượng nam nữ đang mở tiệc bay lắc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 8 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 29/2, tổ công tác của Công an huyện Tiên Du tiến hành kiểm tra hành chính tại quán karaoke Alibaba, thuộc xã Hoàn Sơn do Nguyễn Bá Thắng, 29 tuổi và Nguyễn Bỉnh Quân, 26 tuổi cùng ở xã Minh Đạo, huyện Tiên Du quản lý.

Nhóm đối tượng tụ tập sử dụng ma túy bị bắt giữ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 12 đối tượng đang có hành vi "bay lắc", sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 0,006g ma túy tổng hợp. Qua test nhanh, 11 đối tượng dương tính ma túy.

Qua đấu tranh khai thác, Công an huyện Tiên Du làm rõ Nguyễn Công Hải (25 tuổi, ở xã Minh Đạo, huyện Tiên Du) đã mua số ma túy trên và tổ chức sử dụng cùng các đối tượng khác trong phòng hát.

Theo hồ sơ vụ việc, mặc dù quán karaoke Alibaba đã bị thu hồi Giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, quản lý quán vẫn lén lút mở cửa phục vụ khách.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra để đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.