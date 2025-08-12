Đông Sơn ra mắt phiên bản đồng hồ đặc biệt dịp Quốc khánh

|
Trong nhịp sống hiện đại, khi con người ngày càng tìm kiếm giá trị văn hóa bền vững và mang bản sắc riêng, sản phẩm thủ công - đặc biệt là phụ kiện - với chiều sâu lịch sử và nghệ thuật luôn chiếm được cảm tình của số đông người trẻ. Phiên bản đồng hồ Tsuba Dong Son ra đời đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, là sự hòa quyện giữa kỹ thuật chế tác đỉnh cao của đồng hồ Thụy Sĩ, truyền thống nghệ thuật Nhật Bản và di sản văn hóa Việt Nam.
Phiên bản đặc biệt này là kết quả 12 năm nghiên cứu và phát triển của bậc thầy đồng hồ danh tiếng Peter Speake. Với mong muốn truyền tải vẻ đẹp văn hóa Việt ra thế giới thông qua nghệ thuật chế tác đồng hồ cao cấp Thụy Sĩ (haute horlogerie), Tsuba Dong Son trở thành tác phẩm có giá trị cả về lịch sử lẫn thẩm mỹ.
Ẩn chứa bên trong đồng hồ là bộ máy cơ mỏng Vaucher Calibre 5401 - một trong những bộ máy tiên tiến của ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ, mỏng 2,56 mm. Điểm nhấn đặc biệt của bộ máy là cơ chế micro rotor, bánh đà nhỏ gọn giúp lên dây tự động mà vẫn duy trì sự mỏng nhẹ cho tổng thể. Đây là bộ máy cao cấp được thương hiệu đồng hồ danh tiếng thế giới sử dụng, chứng minh chất lượng và đẳng cấp chế tác.
Tên gọi “Tsuba” xuất phát từ chi tiết quan trọng trên kiếm Nhật - phần chắn tay mang tính biểu tượng cao, nơi các dòng tộc Samurai thường khắc gia huy để truyền đời. Thiết kế vỏ đồng hồ Tsuba Dong Son kết hợp hình quả mộc qua (biểu tượng của sự thịnh vượng) và hình bát giác (đại diện cho sự cân bằng, ổn định, gắn liền con số 8 thiêng liêng trong văn hóa của người Á Đông), tạo nên thiết kế vừa mạnh mẽ vừa thanh lịch.
Mặt số của Tsuba Dong Son thể hiện rõ nét di sản văn hóa Việt Nam. Mặt số được chế tác từ vàng 18K nguyên khối, khắc họa 71 họa tiết nhỏ lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn - biểu tượng lâu đời của nền văn minh Việt cổ. Bộ kim đồng hồ cách điệu từ hình tượng cây giáo Đông Sơn, gợi nhắc tinh thần mạnh mẽ, sáng tạo và bất khuất của dân tộc.
Phiên bản Tsuba Dong Son được sản xuất giới hạn chỉ 20 chiếc trên toàn cầu trong năm 2025 - thời điểm đặc biệt ghi dấu 80 năm Quốc khánh và hơn 100 năm phát hiện nền văn hóa Đông Sơn. Điều này biến mỗi chiếc đồng hồ trở thành món quà mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, dành riêng cho người yêu văn hóa, nghệ thuật và luôn hướng về cội nguồn dân tộc.
Tsuba Dong Son không chỉ là đồng hồ thời trang, mà còn như lời nhắc nhở sống động về lịch sử, hòa quyện giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Từ đại lễ kỷ niệm Quốc khánh trọng đại đến những buổi gặp mặt bạn bè cuối tuần ở đời thường, Tsuba Dong Son đem lại cho người sở hữu cảm giác được trân trọng, sự ý nghĩa và niềm tự hào văn hóa.
Miluxe là đại lý bán lẻ ủy quyền của đồng hồ Đông Sơn tại Việt Nam:
CN Hà Nội: 8B Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm | SĐT: 02439348989
CN TP.HCM: Khách sạn New World, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành | SĐT: 0705018989
Website/Instagram: miluxe.com | miluxeboutique