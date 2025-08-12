Đông Sơn ra mắt phiên bản đồng hồ đặc biệt dịp Quốc khánh

Trong nhịp sống hiện đại, khi con người ngày càng tìm kiếm giá trị văn hóa bền vững và mang bản sắc riêng, sản phẩm thủ công - đặc biệt là phụ kiện - với chiều sâu lịch sử và nghệ thuật luôn chiếm được cảm tình của số đông người trẻ. Phiên bản đồng hồ Tsuba Dong Son ra đời đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, là sự hòa quyện giữa kỹ thuật chế tác đỉnh cao của đồng hồ Thụy Sĩ, truyền thống nghệ thuật Nhật Bản và di sản văn hóa Việt Nam.