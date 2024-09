Đồng Nai quyết định giữ lại căn biệt thự 100 tuổi ven sông

Chiều 26/9, ông Viên Hồng Tiến, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai, cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định giữ lại biệt thự 100 tuổi (hay được người dân gọi là “nhà lầu ông Phủ”) nằm ven sông.

Cụ thể, tại cuộc họp sáng 26/9, sau khi nghe các đơn vị liên quan báo cáo và thảo luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định sẽ giữ gìn và bảo tồn công trình “nhà lầu ông Phủ” để phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc đặc sắc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện việc bảo tồn và phát huy giá trị của ngôi biệt thự.

Bên cạnh đó, địa phương cần điều chỉnh phương án triển khai tuyến đường ven sông sao cho hài hòa với việc bảo tồn di tích, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Trong những ngày qua, thông tin về việc căn biệt thự nói trên được định giá gần 5,4 tỷ đồng để phá bỏ làm đường ven sông Đồng Nai đã gây xôn xao dư luận. Nhiều người mong muốn tìm được giải pháp để bảo tồn "nhà lầu ông Phủ" trở thành điểm đến văn hóa, du lịch.

Trước đó, hồi năm 2016, biệt thự cổ này từng được Ban Quản lý Di tích - Danh thắng tỉnh Đồng Nai đưa vào danh sách xếp hạng di tích, nhưng người đang sinh sống tại đây không đồng ý. Do vậy, cơ quan này đã dừng thực hiện lập hồ sơ di tích và đưa ra khỏi danh mục lập hồ sơ.

