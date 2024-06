Đồng hồ kim cương trên cổ tay Mbappe

Bên cạnh chiếc Big Bang Steel White Diamonds đeo trước thềm trận đấu mở màn EURO, Mbappé còn sở hữu nhiều mẫu đồng hồ Hublot khác như Hublot Spirit of Big Bang Titanium White Pave, Hublot Big Bang Unico Red Sapphire hay Hublot Spirit of Big Bang King Gold. Xuất hiện bên cạnh rapper Jay-Z, ngôi sao bóng đá nước Pháp khoe chiếc Hublot Spirit of Big Bang Titanium White Pave. Món phụ kiện cổ tay màu trắng với vỏ hình tonneau đặc trưng. Lớp vỏ titan đính kim cương, kết hợp với dây đeo cao su tạo nên một tổng thể ấn tượng. Cỗ máy thời gian được trang bị bộ máy chronograph tự lên dây cót với khả năng dự trữ năng lượng lên đến 50 giờ.