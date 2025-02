Đông đảo khách hàng đến SamZone nhận và trải nghiệm Galaxy S25 Series

SamZone thuộc Thế Giới Di Động trả hàng sớm 550 máy Galaxy S25 Series trong ngày đầu tiên, kèm nhiều quà tặng và ưu đãi hấp dẫn.

Ngày 8/2, SamZone thuộc Thế Giới Di Động Nguyễn Thái Học sôi động hơn bao giờ hết khi hàng loạt khách hàng đến nhận sớm Galaxy S25 Series, đồng thời trải nghiệm công nghệ trong không gian hiện đại.

Một trong những thế hệ mạnh mẽ nhất của Galaxy S chính thức đến tay người dùng Việt.

Với nhiều nâng cấp ấn tượng, Galaxy S25 Series nhanh chóng trở thành tâm điểm của giới công nghệ dịp đầu năm. Hệ thống Thế Giới Di Động ghi nhận hơn 2.600 đơn đặt trước, trong đó gần 1.900 khách hàng xuống cọc, cho thấy sức hút của flagship này. Đáp lại sự mong đợi, chuỗi bán lẻ trao tận tay khách hàng 550 máy đầu tiên trong chương trình trả hàng sớm lúc 19h ngày 8/2.

Từ sớm, không khí tại SamZone (tích hợp bên trong cửa hàng Thế Giới Di Động 136 Nguyễn Thái Học) trở nên nhộn nhịp, sôi động khi đón dòng người đến nhận máy và trải nghiệm sản phẩm mới nhất từ Samsung.

Khách tham gia sự kiện nhận nhiều phần quà hấp dẫn từ Samsung, gồm door gift, chương trình trả lời câu hỏi và bốc thăm trúng thưởng.

Chương trình có nhiều hoạt động sôi nổi với phần thưởng là sản phẩm công nghệ giá trị như Galaxy Watch7, Galaxy Buds3, thậm chí là Galaxy S25. Khi những chiếc Galaxy S25 Series đầu tiên được trao tận tay khách hàng, không gian sự kiện bùng nổ, lan tỏa cảm xúc phấn khích. Không ít khách hàng nán lại để khám phá trọn vẹn tính năng mới của sản phẩm, đồng thời mua kèm phụ kiện ốp lưng, củ sạc.

Chọn Galaxy S25 Ultra làm món quà kỷ niệm tuổi 25, anh Tuấn Kiệt (quận Gò Vấp) chia sẻ so với S24, anh thích Galaxy S25 Ultra “vì camera rộng, chụp đêm nét hơn và khả năng tìm kiếm bằng hình ảnh được cải thiện đáng kể”.

Ngoài nhận máy sớm, anh Kiệt may mắn mang về chiếc Samsung Galaxy Watch7 khi tham gia bốc thăm trúng thưởng.

Lý giải về việc chọn mua Samsung S25 tại Thế Giới Di Động, anh Sang (quận Tân Bình) cho biết thương hiệu sở hữu hệ thống rộng khắp, cả ở vùng quê. Do đó việc bảo hành, đổi trả dễ dàng.

“Ngoài ra dịch vụ chăm sóc khách hàng rất tốt, ít chuỗi bán lẻ làm được”, anh nói thêm.

Anh Sang là một trong những người may mắn nhận Galaxy Watch7 khi tham gia chương trình trả lời câu hỏi.

Diễn ra tại SamZone ngay trung tâm TP.HCM, sự kiện mang đến cho khách hàng cơ hội nhận máy sớm và trải nghiệm toàn diện hệ sinh thái Samsung. Các sản phẩm công nghệ tiên tiến nhất được trưng bày tinh tế và khoa học, tạo nên không gian mua sắm hiện đại, liền mạch và đầy cảm hứng.

Đội ngũ chuyên viên tại SamZone túc trực để hỗ trợ khách hàng.

Từ khi được ra mắt, Galaxy S25 Series gây ấn tượng với loạt nâng cấp mạnh mẽ. Thiết bị tích hợp tính năng AI đa phương thức trong nền tảng One UI 7, giúp thực hiện tác vụ phức tạp liền mạch trên ứng dụng và mang đến tương tác tự nhiên qua giọng nói, văn bản, video, hình ảnh. Tính năng Tóm tắt thông minh (Now Brief) cung cấp gợi ý được thiết kế riêng để đưa ra hướng dẫn trong ngày và Thanh tác vụ thông minh (Now Bar) tóm gọn nội dung cho các hoạt động đang diễn ra. Từ hiệu suất được nâng cao với Trợ lý viết (Writing Assist) đến khả năng sáng tạo được giải phóng bởi Trợ lý vẽ sáng tạo (Drawing Assist), tính năng mở rộng của Galaxy AI tiếp tục trao quyền cho người dùng, nâng tầm trải nghiệm trong mọi khía cạnh của cuộc sống hàng ngày.

Việc tương tác với Galaxy S25 series cũng trực quan hơn. Chỉ với lệnh duy nhất, Gemini có thể dễ dàng tìm thấy lịch thi đấu của đội thể thao bạn yêu thích và thêm vào Lịch (Samsung Calendar). Ngoài ra, tính năng Khoanh tròn để tìm kiếm (Circle to Search) nâng cao của Google cung cấp cho người dùng nhiều thông tin hữu ích với AI Overviews và các thao tác một chạm.

Hiện tại, Galaxy S25 Series có mặt trên toàn hệ thống Thế Giới Di Động, giá từ 19,99 triệu đồng kèm loạt ưu đãi như giảm 2 triệu đồng, thu cũ đổi mới trợ giá thêm 2 triệu đồng, giảm 500.000 đồng khi thanh toán qua ví VNPAY cho đơn hàng từ 14 triệu đồng, mua trả chậm với mức trả trước 10%. Ngoài ra, khách hàng được giảm 50% khi mua kèm củ sạc 45 W.

Không chỉ giúp người dùng sớm sở hữu máy, sự kiện trả hàng Galaxy S25 Series tiếp tục khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu của Thế Giới Di Động, đồng thời cho thấy sức hút của dòng flagship này. Với nhiều nâng cấp ấn tượng và ưu đãi hấp dẫn trong thời gian mở bán, Galaxy S25 Series hứa hẹn tiếp tục tạo “cơn sốt” trên thị trường.