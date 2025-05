Dòng card Nvidia 'cháy hàng' ở Trung Quốc

Theo SCMP, giá card đồ họa dòng RTX 5090 của Nvidia tại đại lý bán lẻ ở Trung Quốc đang tăng mạnh. Nguyên nhân được cho là các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) đang vội vã tích trữ loại card đồ họa tiêu dùng này như một giải pháp thay thế khả dĩ cho chip H20 bị cấm của công ty Mỹ.

Ba đại lý bán lẻ Nvidia ở Trung Quốc tiết lộ dòng RTX 5090 đã tăng giá liên tục trong tháng qua. Theo ông Zhou Da, một nhà bán lẻ linh kiện máy tính cho Asus ở Thượng Hải, GPU RTX 5090D, phiên bản card có sức mạnh xử lý AI thấp hơn một chút so với RTX 5090 để đáp ứng các hạn chế xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc, đang đặc biệt phổ biến ở nước này với giá tăng hơn 10%.

Ra mắt vào tháng 1, RTX 5090 sử dụng công nghệ 5 nm và nhắm đến game thủ cùng nhà sáng tạo nội dung, mang lại khả năng xử lý "các mô hình tiên tiến nhất với sức mạnh AI chưa từng có", theo công ty tuyên bố. Tuy nhiên, SCMP cho rằng card này không được coi là giải pháp thay thế lý tưởng cho H20, vốn được thiết kế đặc biệt cho các trung tâm dữ liệu.

H20 là dòng chip được Nvidia tinh chỉnh nhằm tuân thủ các hạn chế hiện hành của Mỹ để bán tại Trung Quốc. Theo Jimmy Goodrich, cố vấn cao cấp của RAND, mặc dù năng lực tính toán bị giới hạn ở khâu đào tạo AI, H20 "có lẽ là chip tốt nhất thế giới cho khâu suy luận".

Thực tế cho thấy, các công ty công nghệ lớn của Trung Quốc đã nhanh chân "gom hàng" với số lượng chip H20 trị giá tới 16 tỷ USD trong quý đầu năm 2025, cho thấy họ đã lường trước được khả năng bị hạn chế.

