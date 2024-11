Đón xem loạt phim nữ quyền tháng 11 trên VieON

Tháng 11, VieON phát sóng dự án thuần Việt "Tiểu tam không có lỗi?" và loạt phim nữ quyền nước ngoài đặc sắc của Baifern, Lim Ji Yeon và Ngu Thư Hân.

Bên cạnh những bộ phim Việt thuộc chủ đề gia đình, tình yêu như 7 năm chưa cưới sẽ chia tay, Hạnh phúc bị đánh cắp, VieON còn phát sóng nhiều nội dung giải trí trong và ngoài nước, đề cao tinh thần quật cường của phụ nữ như Tiểu tam không có lỗi ?, Nàng Thiicha, The tale of Lady Ok và Vĩnh dạ tinh hà.

"Tiểu tam không có lỗi?"

Thuộc thể loại tâm lý - gia đình, Tiểu tam không có lỗi? (28 tập, đạo diễn Trần Bửu Lộc, biên kịch VieON) kể về 3 cô gái độc thân vô tình bước chân vào 3 gia đình dưới sự chỉ định của 3 người vợ, hòng che giấu các bí mật.

Diễn viên Kim Nhã, Tam Triều Dâng, Ammy Minh Khuê, Thanh Thúy, Trâm Anh, Trình Mỹ Duyên tại buổi giao lưu ra mắt phim.

Khai thác đề tài không mới, tuy nhiên đạo diễn Trần Bửu Lộc cho rằng Tiểu tam không có lỗi? sẽ cho khán giả thấy góc nhìn mới hơn về hôn nhân và người thứ ba.

Đạo diễn Trần Bửu Lộc.

"Khi làm đề tài cũ, đôi khi cần tên hoặc điều gì đó khác biệt. Tựa phim đánh vào sự băn khoăn vì sao tiểu tam lại không có lỗi. Tôi muốn đưa thông điệp, câu chuyện mà khán giả thấy mình trong đó. Mỗi gia đình có một câu chuyện khác nhau", vị đạo diễn cho biết.

Khán giả sẽ nhận thấy những giá trị mà Tiểu tam không có lỗi? muốn truyền tải. Hơn nữa, tựa phim có dấu hỏi chấm (?), giúp mỗi người tự suy ngẫm về ý nghĩa sâu xa của câu chuyện.

Tiểu tam không có lỗi? phát sóng lúc 20h thứ năm và thứ sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 7/11 trên VieON.

"Vĩnh dạ tinh hà"

Ngu Thư Hân và Đinh Vũ Hề đóng cặp trong Vĩnh dạ tinh hà.

Thuộc thể loại kỳ ảo, Vĩnh dạ tinh hà kể về chuyện tình giữa Lăng Diệu Diệu và Mộ Thanh - nam chính ở thế giới ảo. Một ngày nọ, Diệu Diệu bước vào thế giới tiểu thuyết cổ trang huyền ảo, trở thành nữ phụ độc ác, bị ép làm nhiệm vụ. Trong thế giới này, cô trở thành nhân vật nữ phụ mờ nhạt. Để có thể trở về thế giới thật, cô buộc phải có được tình yêu của nam chính Mộ Thanh.

Sau khi lên sóng, Vĩnh dạ tinh hà nhận được độ thảo luận lớn từ khán giả với 30.000 điểm nhiệt. Phát song song tại Việt Nam, phim ghi nhận hơn 1,2 triệu lượt xem cùng 4.9 sao. Vĩnh dạ tinh hà phát sóng với phụ đề/thuyết minh lúc 17h hàng ngày trên VieON.

"Nàng Thiicha"

Baifern Pimchanok trở lại với Nàng Thiicha.

Nàng Thiicha xoay quanh cuộc đời của Thiicha (Baifern Pimchanok đóng) - cô gái mạnh mẽ và độc lập trong xã hội phong kiến, nơi phụ nữ thường bị gò bó trong các quy tắc truyền thống. Sống giữa sự phân chia giai cấp, nhân tính bị chà đạp, Thiicha nổi lên sự trả thù và đòi lại sự bình đẳng.

Teaser gây bất ngờ trước cảnh “chị đại” Lukkade Methinee dùng giày cao gót giẫm lên mặt Baifern trong cảnh thân mật giữa Baifern và Peach Pachara. Sự kết hợp thú vị giữa dàn diễn viên tài năng và hành trình Thiicha trả thù mẹ của người yêu khiến bộ phim đáng được chờ đợi.

Trên VieON, trailer ghi nhận hơn 120.000 lượt xem cùng 5.0 sao. Trong trailer, Baifern đã thể hiện một Thiicha kiên cường, dám đấu tranh để bảo vệ tình yêu và quyền tự do, bất chấp những định kiến xã hội, gia đình. Nàng Thiicha dự kiến lên sóng trên VieON vào cuối tháng 11.

"The tale of Lady Ok"

Lim Ji Yeon đóng phim cổ trang sau 7 năm.

Lấy bối cảnh thời Joseon, The tale of Lady Ok kể về hành trình sinh tồn gian nan, tàn khốc giữa Ok Tae Young (Lim Ji Yeon thủ vai) - người có tên, danh tính và chồng đều là giả, và Cheon Seung Hwi (Choo Young Woo thủ vai) - người kể chuyện dạo, liều mạng để bảo vệ cô gái mình yêu.

Trong đoạn giới thiệu, nô lệ Goo Deok Yi (Lim Ji Yeon) trốn thoát khỏi Hanyang sau khi chịu đựng trận đòn tàn bạo từ chủ nhân. Nàng gặp phu nhân Ok (Son Na Eun thủ vai), người không phân biệt đối xử với nàng dựa trên địa vị. Tuy nhiên, cuộc gặp này trở nên đen tối khi họ bị tấn công trong đêm, người khác nhầm Goo Deok Yi với phu nhân Ok.

Lim Ji Yeon sẽ thể hiện sự chuyển đổi diễn xuất từ nô lệ Goo Deok Yi thành phu nhân Ok thanh lịch, cũng như cho thấy câu chuyện của một nô lệ bỏ trốn trở thành phu nhân quý tộc. The tale of Lady Ok dự kiến phát sóng cuối tháng 11 trên VieON.