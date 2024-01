'Dọn dẹp' deadline, đặt vé máy bay sớm để có cái Tết thảnh thơi

Bên cạnh "trả nợ" deadline còn lại của năm cũ, việc đặt vé tàu xe, máy bay sớm hay lên kế hoạch tiết kiệm, mua quà là những điều cần làm để không rơi vào cảnh lu bu những ngày cuối năm.

Cuối năm là dịp nhiều công ty chạy dự án trước một kỳ nghỉ lễ dài ngày, vì vậy khối lượng công việc có thể tăng lên đáng kể. Điều quan trọng là bạn cần nắm được lịch nghỉ Tết cụ thể để sắp xếp thứ tự các đầu việc cần hoàn thành.

Bạn cũng cần thông báo đến đối tác, khách hàng về lịch nghỉ của mình. Khoảng 3 đến 2 tuần trước ngày nghỉ, hãy nhắc lại lịch để đối tác của bạn cùng chủ động hoàn thành các dự án chung.

Tất nhiên, sẽ có những trường hợp bạn không kịp hoàn thành mọi đầu việc trước ngày nghỉ. Nếu rơi vào tình huống này, cần báo cáo với cấp trên hoặc đối tác của mình để mọi người cùng nắm bắt và đưa ra hướng giải quyết. Nếu xác định không thể tự mình làm hết, bạn nên tìm kiếm sự giúp đỡ hoặc chia đầu việc cùng đồng nghiệp.

Với những người đi học, đi làm xa, việc đặt vé Tết luôn là nỗi "ám ảnh". Bởi đây là mùa cao điểm đi lại, vé tàu xe rất sớm "cháy" hàng và vé máy bay liên tục biến động, tăng giá.

Đặc biệt, chặng bay từ TP.HCM về các địa phương miền Trung, miền Bắc giá vé đắt nên bạn cần canh đặt sớm để chọn được giờ bay đẹp, giá tốt.

Nếu về quê bằng xe khách, nên chọn những nhà xe uy tín, không nhồi nhét. Nhiều người chia sẻ kinh nghiệm mua vé là liên hệ với nhà xe thật sớm để tránh tình trạng "cháy" vé.

Dù đặt vé sớm khoảng 1-2 tháng, bạn cũng cần theo dõi cả lịch học, làm việc của mình để tránh những thay đổi bất ngờ. Trong trường hợp không về đúng ngày như vé đã đặt, cần liên hệ sớm với nhà xe để điều chỉnh, tránh mất tiền oan.

Năm nay, sẽ có rất nhiều người đón một cái Tết bớt "sung túc" so với mọi năm do tình hình kinh tế khó khăn chung. Nhiều công ty không có thưởng Tết, đồng nghĩa với việc người lao động mất đi một khoản chi tiêu đáng kể.

Vì vậy, có kế hoạch tiết kiệm là điều quan trọng để không quá lao đao vào Tết này. Từ bây giờ, bạn cần đưa ra một con số mà mình cần chi tiêu trong dịp lễ, so sánh nó với khoản thu nhập và số tiền tiết kiệm hiện có.

Nếu thu nhập bị cắt giảm trong thời gian gần đây, bạn nên chủ động hạn chế các khoản chi cho giải trí, vui chơi tốn kém. Thay vào đó là lựa chọn những hoạt động rẻ hơn như đạp xe, đi công viên, tham gia các sự kiện cộng đồng miễn phí...

Việc chuẩn bị quà Tết cũng sẽ ngốn một khoản ngân sách kha khá, vì vậy lựa chọn mua quà gì và mua ở đâu là vẫn đề nhiều người băn khoăn. Đặc biệt, để gắn chặt mối quan hệ với đồng nghiệp hay đối tác, việc chuẩn bị những món quà ý nghĩa tương đối quan trọng.

Hiện tại, nhiều người lựa chọn mua sắm Tết trên các sàn thương mại điện tử vì vừa tiết kiệm thời gian, vừa có áp mã giảm giá và nhiều chương trình ưu đãi cuối năm. Mua online và giao hàng tận nhà được nhiều người làm việc xa quê ưu tiên vì đỡ tốn công lỉnh kỉnh mang vác đường xa.

Tuy nhiên, khi mua quà cáp trên mạng, kiểm soát chất lượng món hàng cũng không dễ dàng. Bạn nên tham khảo nhiều kênh, mua ở những cửa hàng chính hãng uy tín, đọc đánh giá từ người mua trước để biết món hàng có thật sự như quảng cáo.

