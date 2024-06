Đối tượng lừa bán thức ăn thủy sản, chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng ra đầu thú

Tại cơ quan công an, Nguyễn Hoàng Minh thừa nhận do thiếu nợ và đam mê cờ bạc, đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người dân bằng thủ đoạn lừa bán thức ăn thủy sản.

Chiều 19/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa tiếp nhận Nguyễn Hoàng Minh (33 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, An Giang) ra đầu thú.

Minh là đối tượng có hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra khoảng tháng 6/2022, tại địa bàn TP Long Xuyên (An Giang).

Trước đó, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang nhận được đơn của ông Bùi Tiến Dũng (63 tuổi, ngụ TP Long Xuyên) tố cáo Nguyễn Hoàng Minh lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 1,6 tỷ đồng .

Nguyễn Hoàng Minh tại cơ quan công an. Ảnh: Nghiêm Túc.

Minh từng là nhân viên bán hàng của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Navifeed - chuyên sản xuất thức ăn thủy sản. Nhờ có mối quan hệ mua bán thức ăn thủy sản từ trước, khoảng tháng 6/2022, Minh chào bán cho ông Dũng 120 tấn thức ăn thủy sản với giá trên 1,6 tỷ đồng .

Sau đó, ông Dũng nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của Minh số tiền trên.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Minh đã chặn liên lạc với ông Dũng. Ông Dũng tìm đến công ty trên hỏi mới biết Minh đã bị công ty cho nghỉ việc từ lâu và cũng rời địa phương.

Sau khi ra đầu thú, Minh thừa nhận do thiếu nợ và đam mê cờ bạc, đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của ông Dũng bằng thủ đoạn lừa bán thức ăn thủy sản.