Đối thủ của chiếc mũ MAGA bất ngờ gây sốt

Chiếc mũ "Canada không phải để bán" của thủ hiến Ontario bất ngờ nổi lên như một biểu hiện đoàn kết giữa những lời đe dọa của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

Ông Doug Ford đội chiếc mũ "Canada không phải để bán". Ảnh: David Kawai/Bloomberg.

Ít có món đồ nào lột tả chủ nghĩa dân tộc cực hữu của Mỹ trong thế kỷ XXI rõ nét bằng chiếc mũ lưỡi trai đỏ “Make America Great Again” (viết tắt là MAGA - tạm dịch: Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại) mà ông Donald Trump vẫn hay đội và quảng bá. Nhưng tuần rồi, chiếc mũ gây sốt và cũng gây không ít tranh cãi đó dường như đã gặp đối thủ xứng tầm.

Trước cuộc họp quan trọng với các lãnh đạo Canada để chuẩn bị cho vấn đề thuế quan từ Mỹ, Thủ hiến Ontario Doug Ford đã bước vào với chiếc mũ có in thông điệp thách thức: “CANADA IS NOT FOR SALE” (tạm dịch: Canada không phải để bán).

Doanh số tăng đột biến

Giới chức lãnh đạo Canada vẫn đang loay hoay tìm cách ứng phó với mối đe dọa về một cuộc chiến thương mại với đồng minh thân cận nhất của nước này nếu ông Trump hiện thực hóa lời đe dọa áp thuế trừng phạt đối với tất cả hàng hóa và dịch vụ của Canada. Và trong bối cảnh nước này đang chìm trong khủng hoảng chính trị, chiếc mũ mới lạ đã nổi lên như một biểu hiện đoàn kết khó ngờ.

Đối với những người sáng tạo ra chiếc mũ, "vài ngày qua thật điên rồ và siêu thực".

Anh Liam Mooney - giám đốc điều hành một công ty thiết kế ở Ottawa cùng với hôn thê của mình là Emma Cochrane - cho hay chiếc mũ ra đời như một lời phản bác trực tiếp đối với một mẩu tin tức gây sốt của Fox News, trong đó người dẫn chương trình Jesse Watters chế giễu ông Ford về mối đe dọa sáp nhập Canada của ông Trump.

"Nếu tôi là công dân của một quốc gia khác và là hàng xóm của Mỹ, tôi sẽ coi đó là một đặc ân khi được Mỹ tiếp quản", Watters nói với người đứng đầu tỉnh bang Ontario.

Mooney và Cochrane đã "sốc" khi xem cuộc phỏng vấn và ngay sau đó dành vài giờ để đưa ra "lời phản bác sáng tạo" đối với những lời đe dọa của ông Trump. Kết quả là một chiếc mũ ra đời với thông điệp đơn giản nhưng chắc chắn và thiết kế chữ kiểu Canada.

"Đó là một hành động nhỏ thể hiện lòng yêu nước khi đáp trả những mối đe dọa lớn và sự khoa trương như vậy", anh Mooney chia sẻ.

Chiếc mũ lưỡi trai đỏ “Make America Great Again” (tạm dịch: Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại) thành biểu tượng cho chiến dịch tranh cử của ông Trump. Ảnh: Washington Post.

Doanh số bán hàng trực tuyến tăng đều đặn, nhưng đà tăng đột biến sau khi ông Ford đội mũ đến cuộc họp của các nhà lãnh đạo khu vực hôm 15/1 - và sau đó đăng liên kết đến cửa hàng trực tuyến.

Kể từ đó, cặp đôi này đã bán được hơn 45.000 chiếc mũ. Hơn 150 chiếc được mua tại Mỹ. Sự xuất hiện của nhà lãnh đạo đảng Bảo thủ Ontario với chiếc mũ đã nhận được lời khen ngợi từ các đối thủ chính trị của ông tại Canada, bao gồm Thủ tướng Justin Trudeau và Ngoại trưởng Mélanie Joly.

"TÔI MUỐN CÓ CHIẾC MŨ NÀY!!!!!!!!!", cựu Bộ trưởng Môi trường Canada Catherine McKenna đăng trên X. "Và cảm ơn Doug Ford vì đã trở thành một nhà lãnh đạo của #TeamCanada".

Ngay cả Thủ hiến Manitoba - ông Wab Kinew - một người theo chủ nghĩa tiến bộ thường bất đồng quan điểm với ông Ford - cũng nói đùa rằng ông thích chiếc mũ.

Ông nói: "Chiếc mũ tuyệt vời, tôi hy vọng họ sẽ sản xuất chiếc mũ với màu cam" (Anh Mooney, muốn tận dụng thời cơ này, cho biết anh đã dành thời gian để cố gắng đảm bảo ông Kinew nhận được chiếc mũ phù hợp với màu sắc của đảng Dân chủ Mới cánh tả của ông).

Rắc rối

Mối đe dọa về một cuộc thương chiến đáng kể đã buộc các nhà lãnh đạo chính trị của Canada phải gạt sang một bên những rạn nứt về chính sách và ý thức hệ, hầu hết đều hướng đến một mặt trận thống nhất.

"Niềm tự hào của người Canada là điều mà chúng ta thực sự có thể dựa vào ngay lúc này. Và có rất ít điều có thể đoàn kết người dân Canada, dù tốt hay xấu, hơn là người hàng xóm ở phía nam của chúng ta", ông Kinew nói sau khi các thủ hiến gặp ông Trudeau. Tuy nhiên, nhu cầu về một mặt trận thống nhất đã trở nên cấp thiết hơn sau khi thủ hiến cánh hữu của tỉnh Alberta giàu dầu mỏ phía tây có hành động bất thường, từ chối ký vào thông cáo chung từ các nhà lãnh đạo khác và thủ tướng. Bà Danielle Smith đã không tham gia trực tiếp cuộc họp tại Ottawa, mà chỉ góp mặt trực tuyến; bà cũng vắng mặt trong cuộc họp báo với ông Trudeau và các thủ hiến khác.

Canada vẫn là nhà cung cấp năng lượng lớn nhất cho Mỹ, chuyển khoảng 60% lượng dầu thô của nước này tới Mỹ - hầu hết đều đến từ Alberta.

Các bộ trưởng liên bang và các nhà lãnh đạo tỉnh, bao gồm ông Ford, đã cân nhắc việc chặn xuất khẩu năng lượng - bao gồm khí đốt tự nhiên, dầu và điện - như một biện pháp trả đũa.

Các bộ trưởng liên bang cũng đề xuất Canada có thể áp thuế đối với xuất khẩu các khoáng sản quan trọng sang Mỹ, bao gồm urani, kali, germani, kẽm, niken, đồng và than chì.

Bà Smith, thủ hiến một tỉnh có nền kinh tế tỉnh gắn liền với xuất khẩu dầu sang Mỹ, phản đối mạnh mẽ ý tưởng này.

"Cho đến khi những mối đe dọa này chấm dứt, Alberta sẽ không thể hoàn toàn ủng hộ kế hoạch của chính phủ liên bang trong việc giải quyết các mức thuế bị đe dọa", bà bày tỏ.

"Alberta sẽ không đồng ý áp thuế xuất khẩu đối với năng lượng hoặc các sản phẩm khác của chúng tôi, chúng tôi cũng không ủng hộ lệnh cấm xuất khẩu các sản phẩm này. Chúng tôi sẽ thực hiện bất kỳ hành động nào cần thiết để bảo vệ sinh kế của người dân Alberta khỏi các chính sách liên bang mang tính phá hủy như vậy".

Quan điểm này đã chia rẽ các nhà lãnh đạo đến từ đảng Bảo thủ, trong đó ông Ford - thủ hiến nền kinh tế trị giá 1.000 tỷ đôla Canada, bày tỏ sự thất vọng ngày càng tăng về việc bà Smith từ chối xem xét ý tưởng dừng xuất khẩu năng lượng.

"Đó là lựa chọn của bà ấy. Tôi có một quan điểm hơi khác: bảo vệ quyền tài phán của bạn nhưng đất nước phải được đặt lên hàng đầu”, ông nói với các phóng viên, cảnh báo “chúng ta không thể để sự chia rẽ” trong đất nước.

“Bạn không thể để ai đó đập vào đầu bằng búa tạ mà không đánh trả lại họ gấp đôi", ông nhấn mạnh.